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Военная операция на Украине ,  
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Как выглядит пункт размещения белгородских переселенцев после обстрела

Белгородских переселенцев перевели в другой пункт размещения после обстрела

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Украинские военные 30 мая обстреляли пункт размещения переселенцев из села Середа в Белгородской области. Во время обстрела погиб один человек — охранник пункта. Также ранены двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, жители села Середа отселены «уже более года». После обстрела жителей перевезли на автобусах в другой населенный пункт. По словам губернатора, жители просили выдать им деньги, чтобы они переехали в другое место, но этого сделать нельзя, потому что «есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры». Губернатор анонсировал, что с переселенцами встретится министр строительства области.

Теги
Белгородская область обстрел беженцы

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