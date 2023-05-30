Как выглядит пункт размещения белгородских переселенцев после обстрела

Украинские военные 30 мая обстреляли пункт размещения переселенцев из села Середа в Белгородской области. Во время обстрела погиб один человек — охранник пункта. Также ранены двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, жители села Середа отселены «уже более года». После обстрела жителей перевезли на автобусах в другой населенный пункт. По словам губернатора, жители просили выдать им деньги, чтобы они переехали в другое место, но этого сделать нельзя, потому что «есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры». Губернатор анонсировал, что с переселенцами встретится министр строительства области.