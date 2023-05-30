Дума убрала из УК службу в МВД как отягчающее вину обстоятельство

Тот факт, что преступление было соверщено полицейским, вскоре не будет считаться отягощающим обстоятельством — такой закон приняла Госдума. Мера дискриминировала полицейских по сравнению с другими госслужащими, считают депутаты

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств факт, если преступление совершено сотрудником МВД. Соответствующий законопроект был принят 30 мая сразу во втором и третьем чтениях, следует из базы данных Думы.

Документом предлагается исключить из ст. 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункт «о», что таковым является совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Поправка появилась в УК в 2010 году, соответствующий закон подписал президент Дмитрий Медведев.

Законопроект об отмене внесли в Думу еще в октябре прошлого года.

Его инициаторы депутаты Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков (все из КПРФ) предполагали, что это позволит «восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России».

В пояснительной записке к документу говорится, что при принятии поправки в УК не учитывалось, что она дискриминирует сотрудников органов внутренних дел по сравнению со служащими других государственных структур.

Сейчас в ст. 63 УК перечислены полтора десятка отягчающих обстоятельств. Среди них рецидив преступления; совершение преступления из мести; в отношении лица, выполнявшего служебный долг; в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма или диверсии и т.д. Учитывая такие факты, суд может назначить более суровое наказание.