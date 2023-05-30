В Думе заявили об обмене телами погибших с Украиной

В рамках обмена Москве передали 80 тел военных, Украине — 79

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Россия и Украина провели обмен телами погибших, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«России было передано 80 тел военных, на Украину передано 79», — сказал он.

Ранее об обмене сообщила украинская сторона. Передача тел прошла при содействии уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции Украины в сотрудничестве с силовыми структурами.

В прошлый раз Россия и Украина проводили обмен телами погибших 5 мая. Тогда обмен состоялся по формуле «80 на 80», говорил Саралиев. В Минреинтеграции Украины подтверждали передачу тел. В ведомстве заявили, что Киеву вернули тела 83 погибших военных.