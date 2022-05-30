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Минобороны России сообщило об ударах по заводу «Океан» в Николаеве
Российские военные уничтожили 15 украинских танков и бронемашин при ударе по ангару судостроительного завода «Океан» в городе Николаев, передает пресс-служба Минобороны России.
«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра», — говорится в сообщении.
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