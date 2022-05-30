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В Непале нашли обломки разбившегося самолета с 22 людьми на борту

Поисково-спасательные бригады Непала нашли обломки самолета авиакомпании Tara Air, пропавшего 29 мая, передает ANI со ссылкой на заявление армии, сообщение опубликовано в Twitter.

Обломки обнаружили в районе Мустанг на севере Непала. На фотографии, которую агентство прикрепило к посту, видно, что самолет полностью разрушен. Также на месте нашли останки погибших.

В Непале установили примерное место падения самолета с 22 людьми на борту
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Группа альпинистов готовится к вылету на спасательную операцию из международного аэропорта Трибхуван в Катманду, Непал

Самолет Tara Air пропал с радаров утром 29 мая. На его борту были 22 человека, в том числе четыре гражданина Индии. Самолет летел из туристического города Покхара в Джомсом на севере Непала. Его заметили в небе над городом прилета в районе Мустанг, но затем он полетел в сторону горы Дхаулагири.

Примерное местонахождение самолета установили вечером того же дня. Представитель сухопутных войск страны Нараян Силвал сообщил, что борт упал в устье реки Ламче. На место по воздуху и по земле направились две группы военных. Однако поисковые работы пришлось приостановить из-за сильного снегопада в районе Мустанг.

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Непал самолет крушение
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В Непале установили примерное место падения самолета с 22 людьми на борту
Общество
В Непале пропал самолет с 22 людьми на борту
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