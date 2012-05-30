Федеральные чиновники отказываются покидать Москву

Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и различные федеральные чиновники не хотят переезжать на новые территории, которые войдут в состав Москвы, отказываясь претворять в жизнь инициативы Дмитрия Медведева.

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Как сообщает "РБК-daily", парламентарии отказываются менять свои тесные кабинеты на Охотном Ряду и Большой Дмитровке и переезжать в просторные новостройки за МКАД. По словам источника издания, депутаты и сенаторы предлагают построить новый офисный комплекс на Кутузовском проспекте - на участке, где сегодня расположен яблоневый сад. В его пользу говорит близость к правительственной трассе и Парку Победы, который обеспечит хорошие виды из окна и свежий воздух.

В результате едва ли не единственным сторонником проекта, озвученного Д.Медведевым на Петербургском экономическом форуме, остается Владимир Ресин. Впрочем, окончательно определиться с местом для нового парламентского центра Сергей Нарышкин и Валентина Матвиенко должны к июлю.

Сегодня депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации занимают в совокупности порядка 140 тыс. кв. м офисных площадей. Новый центр со всей инфраструктурой может занять около 300 тыс. кв. м. Его ориентировочная стоимость из расчета 2 тыс. долл. за 1 кв. м - 600 млн долл., отмечает руководитель отдела оценки Cushman & Wakefield Константин Лебедев.

Напомним, план переезда чиновников за пределы МКАД предусматривал выезд из исторического центра Москвы около 40 тысяч чиновников. Предполагалось, что их могли отправить в район поселка Коммунарка.