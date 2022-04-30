Минобороны России сообщило о сбитом под Херсоном украинском Су-25

Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках в Харьковской области, перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» и уничтожении «свыше 200 националистов»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Херсонской области в районе села Червоный Яр украинский штурмовик Су-25, сообщает Минобороны.

Военные сбили два украинских беспилотника над селом Владимировка под Херсоном и перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе поселка Каменка.

Как заявили в ведомстве, за сутки российская армия поразила высокоточными ракетами воздушного базирования 17 военных объектов Украины, в том числе районы сосредоточения живой силы и военной техники, огневые позиции артиллерии и установки реактивных систем залпового огня. Также военные уничтожили командный пункт и склад вооружений в Днепропетровской области, сообщает министерство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным Минобороны, в результате ударов российской авиации уничтожены «свыше 200 националистов» и 23 единицы бронетехники.

Ведомство утверждает, что за время проведения российской военной операции уничтожены почти 1,2 тыс. украинских орудий полевой артиллерии и минометов, 2,6 тыс. танков и других боевых машин, более 270 зенитных ракетных комплексов.

Военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Минобороны утверждает, что не наносит ударов по гражданским объектам.