В Париже анонсировали разговор Макрона с Зеленским

Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Getty Images)

В субботу, 30 апреля, состоится телефонный разговор между французским президентом Эмманюэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает BFMTV со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Точное время звонка еще не известно.

Последний разговор состоялся 14 апреля. Как указал в своем Twitter Зеленский, они обсудили «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» войскам России и переговоры с Россией. Макрон отметил, что выразил «решимость встать на сторону» Украины и «положить конец конфликту».

В минувшее воскресенье, 24 апреля, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон, набравший 58,84%, был избран на второй срок. Его соперница Марин Ле Пен набрала 41,46%.

Зеленский, поздравляя Макрона, назвал его настоящим другом. «Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!» — написал украинский президент.