Власти Украины сообщили об аресте 51 белорусской цистерны с дизтопливом

Теперь их планируется передать Вооруженным силам Украины

Фото: Державне бюро розслідувань

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 принадлежащую Белоруссии вагон-цистерну, сообщается на сайте ведомства.

По его данным, вагоны с 3 тыс. т белорусского и российского дизельного топлива пересекли украинскую границу 23 февраля. В ГБР предполагают, что продукция «предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния» арестованного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

ГБР после вывода российских войск из Черниговской области обратилась в суд с ходатайством об аресте цистерн, и сейчас в ведомстве «принимают меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем — Вооруженным силам Украины». Как отмечается в заявлении, несколько цистерн были повреждены во время боевых действий, но после ремонта они тоже пойдут «на нужды государства».

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, целями которой президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Стороны после начала военных действий провели несколько раундов переговоров. После последней очной встречи делегаций в Стамбуле 29 марта российская сторона пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. 30 марта в Минобороны заявили, что вооруженные силы выполнили все основные задачи на этих направлениях в рамках спецоперации и начали плановую перегруппировку войск.