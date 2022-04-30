Anadolu узнало об отказе Турции от авиаучений НАТО в Греции

В качестве причины источники Anadolu назвали изменения, которые Греция внесла в регламент проведения маневров без согласования с Турцией. До этого Анкара и Афины обвинили друг друга во вторжениях в воздушное пространство

Фото: Louai Barakat / Zuma / Global Look Press

ВВС Турции не будут участвовать в учениях НАТО Tiger Meet, которые должны пройти в Греции в мае, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в спецслужбах. По их данным, Анкара 22 апреля уведомила Афины о своем решении.

Причина — изменения регламента учений, направленные против турецкой стороны, и отказ отменить их по требованию Анкары, пишет агентство. О каких конкретно изменениях идет речь, Anadolu не уточняет.

Tiger Meet — ежегодные учения НАТО. Каждый год они проходят в разных странах альянса. В этом году учения пройдут с 9 по 22 мая на греческой авиабазе Араксос.

27 апреля греческий портал Newsbomb сообщил, что Греция отозвала свое приглашение к Турции для участия в Tiger Meet, сославшись на вторжения турецких истребителей в свое воздушное пространство.

На следующий день в Турции заявили, что греческие самолеты вошли в турецкое воздушное пространство «тридцать раз за три дня».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в полетах над греческими островами без разрешения и сообщил, что доложил о нарушениях турецкой стороны генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Мицотакис заявил о «подрыве европейской безопасности и единства целей НАТО» Анкарой. Посол Турции в Афинах был вызван в МИД, где ему выразили протест.

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МИД Турции призвал Грецию «прекратить провокационные действия и риторику». «Греция — сторона, которая начала и усилила напряженность, необоснованные обвинения в нашу сторону не способствуют <...> добрососедским отношениям между странами», — заявили в ведомстве.