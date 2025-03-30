Замглавы архангельский администрации умер после игры в хоккей
В Архангельске умер заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев, сообщает 29.ru. Ему было 66 лет.
29 марта чиновник участвовал в городском чемпионате по хоккею во Дворце спорта, он вышел на лед в составе сборной правительства против местной команды Т-54. Вскоре после начала игры Ананьеву стало плохо, он упал.
На трансляции видно, как другие игроки унесли замглавы администрации с поля на носилках.
РБК обратился за комментарием в администрацию Архангельской области.
Ананьев родился во Львове в 1958 году, окончил Московскую государственную юридическую академию. В правительство Архангельской области он пришел в 2022 году, где также возглавлял департамент совершенствования государственного управления администрации. До этого около 25 лет работал в органах региональной прокуратуры.
В сентябре 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации, чиновника назначили ответственным секретарем призывной комиссии в Архангельской области. Он был офицером запаса.
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