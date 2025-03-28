Российские подразделения расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол

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Минобороны сообщило о занятии села Красное Первое в Харьковской области. Этот населенный пункт находится к северу от Двуречной на западном берегу реки Оскол.

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству «РИА Новости», что российским подразделениям удалось сформировать серьезный плацдарм на западном берегу Оскола к северу и югу от Купянска. По его словам, есть хорошая возможность его расширять.

На других направлениях, по данным Минобороны, за неделю произошли следующие события: