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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли село в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии села Красное Первое в Харьковской области. Этот населенный пункт находится к северу от Двуречной на западном берегу реки Оскол.

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству «РИА Новости», что российским подразделениям удалось сформировать серьезный плацдарм на западном берегу Оскола к северу и югу от Купянска. По его словам, есть хорошая возможность его расширять.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

На других направлениях, по данным Минобороны, за неделю произошли следующие события:

  • в ходе операции в Курской области российские подразделения освободили Гоголевку;
  • в северной части ДНР подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Мирное, расположенный к востоку от Лимана (Красного Лимана);
  • в южной части ДНР подразделения группировки «Центр» заняли Срибное, которое находится к югу от Покровска (Красноармейска);
  • в Запорожской области подразделениями группировки «Днепр» занят населенный пункт Малые Щербаки, к западу от Орехова.

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