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Политика ,  
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WSJ назвал разработчика дронов Bayraktar возможным преемником Эрдогана

WSJ: совладелец производителя Bayraktar может стать преемником Эрдогана
Возможным преемником Эрдогана на посту президента Турции может стать его зять, разработчик дронов Bayraktar Сельчук Байрактар, пишет WSJ. Сам Байрактар не исключал выдвижения в президенты, если Эрдоган попросит его об этом
Сумейе Эрдоган Байрактар&nbsp;и Сельчук Байрактар
Сумейе Эрдоган Байрактар и Сельчук Байрактар (Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сельчук Байрактар — совладелец, председатель совета директоров и технический директор производителя дронов Baykar — может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на дочери которого он женат, пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что, по данным опросов, 44-летний Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей в Турции, а его сторонники намерены выдвинуть его в качестве преемника Эрдогана. Эксперты по турецкой политике также называют Байрактара вероятным претендентом на пост президента. «Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что «идеальный шторм» указывает на Байрактара», — сказал профессор стратегии в Военно-морском колледже США Бурак Кадеркан.

Сам Байрактар говорил, что не занимается «активной политикой», но при этом не исключил, что может баллотироваться на пост президента, если его попросил об этом тесть. «Возможно, я бы сказал «да», но это будет зависеть от обстоятельств», — сказал он в интервью WSJ прошлой осенью.

Эрдоган руководит страной с 2014 года, до этого он был премьер-министром (с 2003 года). На прошедших в прошлом году выборах он победил с 52,18% голосов во втором туре.

Президентский срок в Турции — пять лет, глава государства может занимать этот пост не более двух раз подряд. Исключением могут быть досрочные выборы, решение должно принять турецкое правительство. В 2018 году Эрдоган победил на таких выборах, поэтому он смог избираться в 2023-м.

Следующие выборы президента Турции должны состояться в 2028 году. Сам Эрдоган говорил, что назначенные на 31 марта муниципальные выборы станут его последними с учетом «полномочий, данных законом».

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Сельчук Байрактак родился 7 октября 1979 года. Он унаследовал Baykar вместе с братом Халуком (гендиректор компании) после смерти их отца Оздемира, основателя компании, в 2021 году. WSJ отмечает, что Оздемир Байрактар был знаком с Эрдоганом с детства.

Сельчук Байрактар окончил Стамбульский технический университет в 2002 году. Имеет степень магистра Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института, а также докторскую степень Технологического института Джорджии. Он возглавлял команду, разработавшую первый национальный беспилотник Турции Bayraktar TB2, который в 2014 году поступил на вооружение турецкой армии. Эти дроны экспортируются в десятки стран мира.

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Байрактар — обладатель ряда наград, в том числе международных. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2021 году вручил ему орден «Карабах», украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году — орден «За заслуги» III степени.

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Турция Bayraktar Реджеп Тайип Эрдоган выборы президента
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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