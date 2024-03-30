Киев назвал Булгакова и Глинку символами «российской имперской политики»

Украинский институт национальной памяти счел, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка является «маркером «русского мира», их имена связаны с пропагандой «российской имперской политики». Институт не отнес к таким лицам Пирогов

Писатель Михаил Булгаков и композитор Михаил Глинка являются символами «российской имперской политики», говорится в экспертных заключениях Украинского института национальной памяти (УИНП).

Булгаков, как считают в институте, был «украинофобом», ненавидел стремление украинцев к независимости и близок к нынешней «идеологии путинизма». Писатель родился и жил в Киеве, институт упоминает тот факт, что в 1919 году он «дезертировал» из армии Украинской народной республики (одним из ее руководителей был Симон Петлюра, УНР прекратила существование в 1920 году). Булгаков с 1921-го жил в Москве и умер там же.

Глинка, автор оперы «Жизнь за царя», отразил в ней свои «монархические убеждения», утверждают в УИНП. Кроме того, поскольку это один из самых известных русских композиторов, он является «символом русской культуры и маркером «русского мира», заявляет институт.

Также УИНП отнес к символам «имперской политики» декабристов — участников восстания 1825 года. В заключениях говорится о том, что программа декабристов не предусматривала учета «политической, культурной и государственной индивидуальности» Украины. В частности, упоминается разработанный Южным обществом декабристов из Тульчина (Винницкая область) проект Конституции, где украинцы были названы «составной частью «коренного русского народа».

Использование имен перечисленных исторических лиц в названиях учреждений, памятники им в УИНП считают «пропагандой российской имперской политики».

В экспертных заключениях в то же время названы лица, которые не олицетворяют «имперскую политику» России. В их числе УИНП назвал врача Николая Пирогова. В заключении сказано, что он «прилагал усилия для демократизации и гуманизации образования на украинских землях», помогал украинскому общественному деятелю Михаилу Драгоманову. Деятельность Пирогова привела к его конфликту с «имперскими властями», после чего он жил в своем имении на Украине (сейчас это место находится в Виннице), сказано в документе.