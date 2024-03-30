Доходы Зеленского и его семьи выросли втрое
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2023 год, сообщается на сайте главы государства.
Согласно декларации, доходы Зеленского и его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн (около $317 тыс.), включая те, которые были получены от продажи облигаций внутреннего государственного займа на 7 млн 455 тыс. 972 грн (более $190 тыс.).
«Доходы семьи Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн (около $127 тыс.)», — сказали в офисе украинского лидера.
Рост доходов по сравнению с прошлым годом в офисе президента объяснили возобновлением арендных платежей.
В 2021 году Зеленский задекларировал совокупные доходы своей семьи в 10,824 млн грн (почти $276 тыс.), а в 2022-м доходы украинского лидера и его семьи сократились почти втрое — до 3,692 млн грн (более $94 тыс.).
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