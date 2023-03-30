ФСБ потребовала арестовать задержанного журналиста WSJ

Дело журналиста о шпионаже рассматривает Лефортовский суд Москвы

Эван Гершкович (Фото: Evangershkovich / VK)

ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, передает ТАСС.

Спецслужба утверждает, что Гершкович по заданию США собирал составляющие гостайну сведения «об одном из предприятий российского ВПК». В МИД России заявили, что деятельность корреспондента не имела отношения к журналистике, а аккредитацию он использовал для прикрытия. Как сказали в Кремле, Гершковича задержали «с поличным».

В WSJ отвергают эти обвинения и требуют освободить журналиста. Газета также выразила обеспокоенность безопасностью репортера.

Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» сообщало, что Гершкович перестал выходить на связь вечером 29 марта. Со ссылкой на очевидцев портал передавал, что мужчину задержали силовики в штатском возле ресторана Bukowski Grill. Незадолго до этого Гершкович встречался там с PR-менеджером Ярославом Ширшиковым, рассказывал последний. По словам Ширшикова, материал, над которым работал Гершкович, был посвящен в том числе «отношению к ЧВК «Вагнер» в обществе».

В Екатеринбурге Гершкович беседовал и с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером, рассказывал парламентарий порталу 66.ru. Они обсуждали вопросы, связанные с боевыми действиями на Украине.