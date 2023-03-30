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Bloomberg узнал о планах США прекратить создание гиперзвуковой ракеты

Bloomberg: США планируют прекратить программу по созданию гиперзвуковой ракеты Lockheed
ВВС США проведут два дополнительных летных испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A от Lockheed, но не будут осуществлять ее закупки. Власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ракеты от Raytheon, пишет агентство
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

ВВС США не будут продолжать программу создания гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Lockheed Martin Corp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантера.

По его словам, ВВС страны не намерены осуществлять закупки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A, несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных.

Он не уточнил причину отказа американских ВВС от программы Lockheed. Агентство отмечает, что официальные лица США все чаще заявляют о поддержке другой гиперзвуковой ударной крылатой ракеты от Raytheon Corp.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что испытание «не увенчалось успехом», поскольку служба «не получила необходимых данных». Он не стал говорить о прекращении программы Lockheed после двух следующих испытаний, однако подтвердил, что власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты от Raytheon.

По его словам, «она совместима с большим количеством американских самолетов, что даст США больше боевых возможностей в целом».

Ранее Bloomberg сообщило, что во время второго испытания AGM-183A произошел сбой в процессе передачи данных о характеристиках полета. Испытание состоялось 13 марта в Калифорнии.

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Источники агентства рассказали, что боеголовка после запуска успешно отделилась от ракетного ускорителя, но затем канал передачи данных о характеристиках полета вышел из строя.

Первый запуск ракеты прошел в декабре прошлого года, он был успешным. AGM-183A «достигла гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершила траекторию полета и взорвалась в районе аэродрома», достигнув всех целей, отмечали в ВВС.

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Виктория Громова Виктория Громова
США гиперзвуковая ракета Lockheed Martin программа
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