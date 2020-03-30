Рада отказалась назначить предложенных кабмином кандидатов в министры

Правительство Украины не нашло в Верховной раде поддержки для предложенных кандидатов в главы Минздрава и Минфина, после чего Зеленский отозвал предложение о назначении главы Минэнерго

Владимир Зеленский (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Верховная рада Украины отклонила назначение министром финансов Сергея Марченко, кандидатуру которого предложило правительство страны, сообщает «Интерфакс-Украина». Отклонили депутаты и назначение Максима Степанова на пост главы Минздрава, передает телеканал «112 Украина».

Назначение Марченко поддержали 223 депутата. Для того чтобы утвердить его кандидатуру, требовалось 226 голосов. В поддержку Степанова также не набралось достаточного количества голосов: его назначение поддержали только 217 депутатов.

После этого Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады вопрос назначения Ольги Буславец главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Пост главы Минэнерго остается незанятым с начала марта, когда в отставку ушло предыдущее правительство.

Предыдущего главу Минфина, Игоря Уманского, Рада уволила на внеочередном заседании. За это решение проголосовали 249 депутатов. В отставку также был отправлен глава Минздрава Украины Илья Емец. Емец и Уманский успели проработать на постах министров несколько недель. Они входили в состав кабинета министров, сформированного 4 марта, после того как предыдущий кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком ушел в отставку.