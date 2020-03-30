Рада отказалась назначить предложенных кабмином кандидатов в министры
Верховная рада Украины отклонила назначение министром финансов Сергея Марченко, кандидатуру которого предложило правительство страны, сообщает «Интерфакс-Украина». Отклонили депутаты и назначение Максима Степанова на пост главы Минздрава, передает телеканал «112 Украина».
Назначение Марченко поддержали 223 депутата. Для того чтобы утвердить его кандидатуру, требовалось 226 голосов. В поддержку Степанова также не набралось достаточного количества голосов: его назначение поддержали только 217 депутатов.
После этого Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады вопрос назначения Ольги Буславец главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Пост главы Минэнерго остается незанятым с начала марта, когда в отставку ушло предыдущее правительство.
Предыдущего главу Минфина, Игоря Уманского, Рада уволила на внеочередном заседании. За это решение проголосовали 249 депутатов. В отставку также был отправлен глава Минздрава Украины Илья Емец. Емец и Уманский успели проработать на постах министров несколько недель. Они входили в состав кабинета министров, сформированного 4 марта, после того как предыдущий кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком ушел в отставку.