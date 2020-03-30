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Рада отказалась назначить предложенных кабмином кандидатов в министры

Правительство Украины не нашло в Верховной раде поддержки для предложенных кандидатов в главы Минздрава и Минфина, после чего Зеленский отозвал предложение о назначении главы Минэнерго
Владимир Зеленский (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Верховная рада Украины отклонила назначение министром финансов Сергея Марченко, кандидатуру которого предложило правительство страны, сообщает «Интерфакс-Украина». Отклонили депутаты и назначение Максима Степанова на пост главы Минздрава, передает телеканал «112 Украина».

Назначение Марченко поддержали 223 депутата. Для того чтобы утвердить его кандидатуру, требовалось 226 голосов. В поддержку Степанова также не набралось достаточного количества голосов: его назначение поддержали только 217 депутатов.

После этого Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады вопрос назначения Ольги Буславец главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Пост главы Минэнерго остается незанятым с начала марта, когда в отставку ушло предыдущее правительство.

Предыдущего главу Минфина, Игоря Уманского, Рада уволила на внеочередном заседании. За это решение проголосовали 249 депутатов. В отставку также был отправлен глава Минздрава Украины Илья Емец. Емец и Уманский успели проработать на постах министров несколько недель. Они входили в состав кабинета министров, сформированного 4 марта, после того как предыдущий кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком ушел в отставку.

Глав Минздрава и Минфина Украины отправят в отставку из-за коронавируса
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Сергей Марченко с 2016 по 2018 год занимал пост замминистра финансов. В 2018 году он занял должность замглавы администрации Петра Порошенко. После поражения Петра Порошенко на президентских выборах Марченко баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии «Украинская стратегия», которую возглавляет экс-премьер Владимир Гройсман. Партия набрала только 2,4% и не смогла пройти в Раду.

Максим Степанов, чью кандидатуру правительство предлагало на пост главы Минздрава, — экс-глава Одесской областной государственной администрации. Ольга Буславец ранее занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отставка глав Минфина и Минздрава Украины произошла на фоне распространения в стране коронавируса. На Украине зарегистрировано 480 случаев заражения, 11 человек скончались. Отставку Емца инициировала партия «Голос», обвинившая главу Минздрава в неспособности справиться со вспышкой заболевания. После этого первый заместитель главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что Емец и Уманский написали заявления об отставке по собственному желанию.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, Верховная рада
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