Почему был удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Почему был удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании. В пятницу РБК получил драфт пресс-релиза госкорпорации с комментариями по этому поводу. Но еще до согласованного времени публикации на сайте РБК пресс-служба госкорпорации уведомила редакцию об отзыве релиза.

Тем не менее в результате технической ошибки заранее подготовленная по пресс-релизу «Ростеха» новость была опубликована на сайте РБК и провисела семь минут.

Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Редакция приносит свои извинения читателям за техническую ошибку, а также за то, что вовремя не объяснила снятие новости с публикации. И выражает сожаление в связи с непрофессиональной работой коллег, которые, видимо, забыли уточнить​ у РБК причины удаления публикации​.