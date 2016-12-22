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МИД назвал досмотр самолета в Хитроу провокацией Лондона
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МИД назвал досмотр самолета в Хитроу провокацией Лондона
Политика, 21:10
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МИД назвал досмотр самолета в Хитроу провокацией Лондона
Досмотр российского самолета в Лондоне — очередная провокация, а требование к экипажу покинуть борт свидетельствует о попытке «провести манипуляции без свидетелей», заявил МИД. Ситуацией уже занимаются российские дипломаты
Фото: Александр Земляниченко / AP

Досмотр прибывшего в Лондон из Москвы самолета «Аэрофлота» является провокацией Лондона, полиция не позволяет экипажу присутствовать при этом. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей», — заявила Захарова. По ее словам, «на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот», который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни».

Захарова подчеркнула, что «причины и цели осмотра они сообщить отказались». «Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствии с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет», — добавила Захарова, отметив, что полиция потребовала от экипажа покинуть борт.

Ситуацией уже занимаются российские дипломаты, добавила она. «Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — отметила Захарова. Представитель МИДа призвала Лондон «вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного действия». Особо Захарова отметила, что действия британской полиции могут быть провокацией, направленной на то, «чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым «делом Скрипалей».

Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы
Политика

О досмотре самолета «Аэрофлота» в Лондоне стало известно вечером 30 марта. Источник РБК в авиакомпании сообщил, что никаких оснований для досмотра британская сторона не предоставила, однако потребовала, чтобы экипаж покинул борт самолета. В связи с этим было принято решение, что после того, как полиция завершит досмотр, дополнительный осмотр самолета будет проведен уже силами экипажа и сотрудниками диппредставительства.

Досмотр российского самолета произошел на фоне «дела Скрипаля» — расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Лондон уверен в причастности к произошедшему российских спецслужб. Обвинения в адрес Москвы вызвали дипломатический скандал и взаимную высылку дипломатических работников. 21 марта, в числе мер, принятых против России, Лондон озвучил и намерение ужесточить пограничный контроль в отношении частных российских самолетов, прибывающих в страну. Между тем об ужесточении контроля в отношении пассажирских лайнеров Лондон не сообщал.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: МИД РФ , Великобритания
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