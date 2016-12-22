Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет

Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти инициативы будут вынесены на публичное обсуждение

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Госдепартамент предлагает обязать всех иммигрирующих в США предоставлять историю социальных сетей за последние пять лет до подачи заявления на соответствующую визу. Об этом говорится в документе (.pdf) на сайте Federal Register, который осуществляет предварительную публикацию рассматриваемых правительственными учреждениями США инициатив.

Такие требования Госдеп рассчитывает ввести в отношении претендентов на иммиграционную визу (тип документа, который может стать первым шагом для тех, кто намерен проживать на территории США постоянно. — РБК), а также в отношении тех, кто подает заявки на вид на жительство в США (грин-карта).

Кроме того, аналогичные меры отдельным документом (.pdf) Госдеп предлагает ввести в отношении тех, кто подает заявление на обычную визу (формы DS-160 и DS-156). Исключения предусматриваются для дипломатов, официальных лиц, а также для ряда категорий, например, для нуждающихся в срочном лечении пациентов, студентов по обмену, которые приезжают в страну на короткий срок, и некоторых других категорий заявителей.

Публикация этих документов ожидается 30 марта 2018 года, на общественное обсуждение инициатив отводится 60 дней.

Помимо истории социальных сетей Госдеп может затребовать историю использования иных платформ, список которых будет определять по собственному усмотрению и о которых не обязано заранее извещать, отмечается в документах.

В Белом доме рассчитывают, что эта мера окажет влияние на почти 15 млн потенциальных мигрантов в США.

Необходимость введения таких мер федеральные власти объясняют интересами национальной безопасности, отмечает CNN. Нормы были разработаны после теракта 2015 года в Сан-Бернардино, когда мужчина и женщина ворвались в центр для людей с ограниченными возможностями и застрелили там 14 человек, а еще 21 ранили.

Позднее они были идентифицированы полицией как 27-летняя Ташфин Малик и ее муж, 28-летний Саид Ризван Фарук. Следствие установило, что террористы были сторонниками радикального ислама, а один из нападавших оставлял сообщения экстремистского толка на своих страницах в социальных сетях, действуя под псевдонимом.

В феврале 2017 года предположение о том, что посольства США могли бы просить у заявителей на американские визы пароли от социальных сетей, внес во время слушаний в комитете палаты представителей прежний глава Миннацбезопасности Джон Келли (ныне — глава аппарата Белого дома).

По словам Келли, очень трудно «по-настоящему» проверить людей из этих стран. «Но если они въезжают, мы должны знать, какие сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы узнаем, что они делают в Сети», — сказал он тогда.