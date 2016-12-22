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Генконсул России опроверг причастность консульства в Сиэтле к шпионажу
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Генконсул России опроверг причастность консульства в Сиэтле к шпионажу
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Генконсул России опроверг причастность консульства в Сиэтле к шпионажу
Сообщения о том, что сотрудники консульства России в Сиэтле занимались шпионажем, являются «бредом, нонсенсом и полной чушью», заверил генконсул Валерий Тимашов. По его мнению, такие подозрения могли возникнуть из-за русофобии
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Сотрудники консульства России в Сиэтле не были никогда причастны к шпионажу, сообщения об этом являются «бредом, нонсенсом и полной чушью». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсула России в Сиэтле Валерия Тимашова.

« (После закрытия генконсульства России в Сан-Франциско. — РБК) Здесь значительнейше увеличилось количество обращений российских граждан. Поэтому говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей, — просто вздор, ребячество», — заверил дипломат.

По его словам, на волне русофобии стали появляться «самые разные вздорные обвинения», что российские дипломаты «тут чем-то неположенным» занимаются.

«Мы здесь занимаемся своими прямыми должностными обязанностями, то есть осуществляем консульское обслуживание российских граждан», — добавил он.

В начале недели, 26 марта, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Выдворение сотрудников дипмиссии Вашингтон мотивировал обвинениями в причастности Москвы к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», а закрытие генконсульства — географической близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего подрядчика — компании Boeing.

Помимо США еще более 20 государств объявили о высылке российских дипломатов. Они пошли на это в знак солидарности с Великобританией. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отмечала, что США и десятки стран Евросоюза выдворяют «российских разведчиков, скрывающихся под дипломатическим прикрытием». О том, что США высылают «российских шпионов», говорила и официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Автор: Анна Трунина.
Теги: российско-американские отношения , Генконсульство России , шпионаж
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