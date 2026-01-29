Минпромторг и Минобороны запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
Минобороны России совместно с Минпромторгом и при поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запустили сервис для поиска и внедрения перспективных технологий и инноваций в сферах обороны и безопасности, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Проект реализуется под эгидой проекта «Воентех», созданного в сотрудничестве с движением «Народный фронт». Цель сервиса — создание военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия ОПК, науку и институты развития.
Отбор заявок ведется постоянно с акцентом «на ускоренное превращение идей в продукты». «Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет», — уточнил замглавы минобороны Василий Осьмаков.
Приоритеты технологий: наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также медико-биологические решения.
Ключевая задача сервиса — устранение барьеров между разработчиками и заказчиками. Процесс включает подачу заявки, получение задачи, выбор поддержки, создание решения и подтверждение характеристик. В дальнейшем цифровое взаимодействие планируется на платформе ГИСП.
Реализация контролируется департаментом инновационной деятельности Минобороны и военным технополисом «Эра». «Работа с технополисом <...> даст проектам комплексное сопровождение», — отметил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский.
