0

Минпромторг и Минобороны запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Минобороны России совместно с Минпромторгом и при поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запустили сервис для поиска и внедрения перспективных технологий и инноваций в сферах обороны и безопасности, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Проект реализуется под эгидой проекта «Воентех», созданного в сотрудничестве с движением «Народный фронт». Цель сервиса — создание военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия ОПК, науку и институты развития.

Разработчик систем распознавания лиц — о мифах, фактах и приоритетах
Радио
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Отбор заявок ведется постоянно с акцентом «на ускоренное превращение идей в продукты». «Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет», — уточнил замглавы минобороны Василий Осьмаков.

Приоритеты технологий: наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также медико-биологические решения.

Ключевая задача сервиса — устранение барьеров между разработчиками и заказчиками. Процесс включает подачу заявки, получение задачи, выбор поддержки, создание решения и подтверждение характеристик. В дальнейшем цифровое взаимодействие планируется на платформе ГИСП.

Реализация контролируется департаментом инновационной деятельности Минобороны и военным технополисом «Эра». «Работа с технополисом <...> даст проектам комплексное сопровождение», — отметил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Минобороны Минпромторг ОПК разработки
