Политика⁠,
0

Минюст признал иноагентом переводчика академика Сахарова

В список попали переводчик Андрея Сахарова Александр Гольдфарб, писатель Шенкман, проекты «Швейцария для всех», «Новая вкладка», «Дозор в Волгограде» и «MISRA»/«МИСРА ТВ»
Александр Гольдфарб
Александр Гольдфарб (Фото: Ben Stevens / Zumapress.com / ТАСС )

Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. В список внесли двух человек и четыре организации.

В частности, в реестр попал переводчик академика и диссидента Андрея Сахарова Александр Гольдфарб. Как заявили в Минюсте, он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных нежелательными в России.

Гольдфарб распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, выступал против военной операции и «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», отметили в ведомстве. Там также добавили, что бывший переводчик Сахарова проживает за рубежом.

Также в перечень внесены:

  • писатель и журналист Ян Шенкман;
  • интернет-проект «Швейцария для всех»;
  • медиапроект «Новая вкладка»;
  • проект «Дозор в Волгограде»;
  • проект «MISRA»/«МИСРА ТВ».

В Госдуме рассмотрят закон о повышенном контроле за иноагентами
Общество
Вячеслав Володин

Почти те же нарушения, что и Гольдфарбу, Минюст вменил Шенкману, а также попавшим в реестр организациям. Шенкман живет за границей, и, как и медиапроект «Новая вкладка», взаимодействует с иностранными агентами, подчеркнул Минюст.

Проектом «Швейцария для всех» руководят из-за границы, а его авторами являются в том числе те, кто уже включен в реестр иноагентов. Проекты «Дозор в Волгограде» и MISRA»/«МИСРА ТВ» также управляются из-за рубежа, их руководство и авторы живут не в России, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключили региональную общественную организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационно-методический центр «Анна».

Александр Гольдфарб — биохимик, генетик и микробиолог, общественный деятель и публицист. Был переводчиком Сахарова на пресс-конференциях. Сотрудничал с иноагентами, в частности, в 2023 году дал интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в перечень иноагентов).

Ян Шенкман писал для «Новой газеты Европа» (признана в России нежелательной организацией, сайт издания заблокирован Роскомнадзором), а также «Библиотеки Дмитрия Быкова» (Быков признан Минюстом иноагентом).

Интернет-проект «Швейцария для всех» позиционирует себя как освещающий новости на русском языке. Среди его авторов — признанные иноагентами предприниматели, журналисты и общественные деятели: Михаил Ходорковский, Екатерина Марголис, Лев Пономарев, Илья Пономарев, Александр Архангельский, а также Шенкман.

Журнал «Новая вкладка» на его сайте назван проектом журналистов-фрилансеров, часть из которых уехала из России после 24 февраля 2022 года. Создатели проекта утверждают, что «не занимаются активизмом», а «рассказывают о том, как меняется жизнь в регионах России».

Создатели проекта «Дозор в Волгограде» ведут сайт и телеграм-канал и утверждают, что следят за происходящим в стране и городе. В телеграм-канале, в частности, обсуждаются действия представителей власти, одной из последних затронутых тем стали тарифы ЖКХ.

Проект МИСРА (Международная Информационная Служба Российских Азербайджанцев) создан журналистом Фуадом Аббасовым. Его главная цель, как говорится на сайте — «содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, консолидации с национальными, религиозными и международными организациями, реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, чести и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из Азербайджана, установление, расширение и упрочение связей с Азербайджанской Республикой, с азербайджанскими общинами российских регионов и международными азербайджанскими организациями».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минюст иноагенты переводчик Андрей Сахаров
