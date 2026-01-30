Минюст признал иноагентом переводчика академика Сахарова

В список попали переводчик Андрея Сахарова Александр Гольдфарб, писатель Шенкман, проекты «Швейцария для всех», «Новая вкладка», «Дозор в Волгограде» и «MISRA»/«МИСРА ТВ»

Александр Гольдфарб (Фото: Ben Stevens / Zumapress.com / ТАСС )

Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. В список внесли двух человек и четыре организации.

В частности, в реестр попал переводчик академика и диссидента Андрея Сахарова Александр Гольдфарб. Как заявили в Минюсте, он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных нежелательными в России.

Гольдфарб распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, выступал против военной операции и «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», отметили в ведомстве. Там также добавили, что бывший переводчик Сахарова проживает за рубежом.

Также в перечень внесены:

писатель и журналист Ян Шенкман;

интернет-проект «Швейцария для всех»;

медиапроект «Новая вкладка»;

проект «Дозор в Волгограде»;

проект «MISRA»/«МИСРА ТВ».

Почти те же нарушения, что и Гольдфарбу, Минюст вменил Шенкману, а также попавшим в реестр организациям. Шенкман живет за границей, и, как и медиапроект «Новая вкладка», взаимодействует с иностранными агентами, подчеркнул Минюст.

Проектом «Швейцария для всех» руководят из-за границы, а его авторами являются в том числе те, кто уже включен в реестр иноагентов. Проекты «Дозор в Волгограде» и MISRA»/«МИСРА ТВ» также управляются из-за рубежа, их руководство и авторы живут не в России, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключили региональную общественную организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационно-методический центр «Анна».