Минюст признал иноагентом переводчика академика Сахарова
Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. В список внесли двух человек и четыре организации.
В частности, в реестр попал переводчик академика и диссидента Андрея Сахарова Александр Гольдфарб. Как заявили в Минюсте, он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных нежелательными в России.
Гольдфарб распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, выступал против военной операции и «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», отметили в ведомстве. Там также добавили, что бывший переводчик Сахарова проживает за рубежом.
Также в перечень внесены:
- писатель и журналист Ян Шенкман;
- интернет-проект «Швейцария для всех»;
- медиапроект «Новая вкладка»;
- проект «Дозор в Волгограде»;
- проект «MISRA»/«МИСРА ТВ».
Почти те же нарушения, что и Гольдфарбу, Минюст вменил Шенкману, а также попавшим в реестр организациям. Шенкман живет за границей, и, как и медиапроект «Новая вкладка», взаимодействует с иностранными агентами, подчеркнул Минюст.
Проектом «Швейцария для всех» руководят из-за границы, а его авторами являются в том числе те, кто уже включен в реестр иноагентов. Проекты «Дозор в Волгограде» и MISRA»/«МИСРА ТВ» также управляются из-за рубежа, их руководство и авторы живут не в России, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключили региональную общественную организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационно-методический центр «Анна».
Александр Гольдфарб — биохимик, генетик и микробиолог, общественный деятель и публицист. Был переводчиком Сахарова на пресс-конференциях. Сотрудничал с иноагентами, в частности, в 2023 году дал интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в перечень иноагентов).
Ян Шенкман писал для «Новой газеты Европа» (признана в России нежелательной организацией, сайт издания заблокирован Роскомнадзором), а также «Библиотеки Дмитрия Быкова» (Быков признан Минюстом иноагентом).
Интернет-проект «Швейцария для всех» позиционирует себя как освещающий новости на русском языке. Среди его авторов — признанные иноагентами предприниматели, журналисты и общественные деятели: Михаил Ходорковский, Екатерина Марголис, Лев Пономарев, Илья Пономарев, Александр Архангельский, а также Шенкман.
Журнал «Новая вкладка» на его сайте назван проектом журналистов-фрилансеров, часть из которых уехала из России после 24 февраля 2022 года. Создатели проекта утверждают, что «не занимаются активизмом», а «рассказывают о том, как меняется жизнь в регионах России».
Создатели проекта «Дозор в Волгограде» ведут сайт и телеграм-канал и утверждают, что следят за происходящим в стране и городе. В телеграм-канале, в частности, обсуждаются действия представителей власти, одной из последних затронутых тем стали тарифы ЖКХ.
Проект МИСРА (Международная Информационная Служба Российских Азербайджанцев) создан журналистом Фуадом Аббасовым. Его главная цель, как говорится на сайте — «содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, консолидации с национальными, религиозными и международными организациями, реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, чести и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из Азербайджана, установление, расширение и упрочение связей с Азербайджанской Республикой, с азербайджанскими общинами российских регионов и международными азербайджанскими организациями».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Трамп выдвинул два требования к Ирану
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео