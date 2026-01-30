ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции

Хиппер подтвердила, что этот вопрос накануне обсуждался на встрече ЕС. По ее словам, он получил поддержку нескольких государств. По данным Politico, инициатива исходила от Эстонии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейский союз изучает возможность введения полного запрета на поездки в страны сообщества всем российским военным, которые участвовали в военной операции на Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Она подтвердила, что этот вопрос накануне обсуждали на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом ранее писала Politico.

«Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сказала Хиппер. По данным Politico, инициатива исходила от Эстонии.

Хиппер отметила, что углубляться в детали по этому вопросу пока рано. Однако, если это произойдет, руководство ЕС донесет подробности до общественности, подчеркнула она.

Как писала Politico, внесший предложение Таллин аргументировал свою позицию опасениями, что по завершении конфликта тысячи граждан с боевым опытом могут попытаться пересечь границу. «Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, действительно участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список», — цитировало издание эстонского дипломата.

Другой дипломат на условиях анонимности сообщил Politico, что государства Евросоюза «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно. У Таллина есть возможность ввести коллективные ограничения, в то время как другим странам пришлось бы вносить военных в черный список поименно и собирать доказательства по каждому случаю.

В сентябре 2025 года ряд стран Евросоюза предложили ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций. Однако еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер вскоре после этого сказал, что ЕС не может полностью запретить выдачу турвиз россиянам. Москва считает санкции западных стран незаконными.