 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции

Хиппер: ЕС обсуждает запрет на въезд всем российским участникам военной операции
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Хиппер подтвердила, что этот вопрос накануне обсуждался на встрече ЕС. По ее словам, он получил поддержку нескольких государств. По данным Politico, инициатива исходила от Эстонии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейский союз изучает возможность введения полного запрета на поездки в страны сообщества всем российским военным, которые участвовали в военной операции на Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Она подтвердила, что этот вопрос накануне обсуждали на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом ранее писала Politico.

«Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сказала Хиппер. По данным Politico, инициатива исходила от Эстонии.

Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Хиппер отметила, что углубляться в детали по этому вопросу пока рано. Однако, если это произойдет, руководство ЕС донесет подробности до общественности, подчеркнула она.

Как писала Politico, внесший предложение Таллин аргументировал свою позицию опасениями, что по завершении конфликта тысячи граждан с боевым опытом могут попытаться пересечь границу. «Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, действительно участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список», — цитировало издание эстонского дипломата.

Другой дипломат на условиях анонимности сообщил Politico, что государства Евросоюза «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно. У Таллина есть возможность ввести коллективные ограничения, в то время как другим странам пришлось бы вносить военных в черный список поименно и собирать доказательства по каждому случаю.

В сентябре 2025 года ряд стран Евросоюза предложили ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций. Однако еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер вскоре после этого сказал, что ЕС не может полностью запретить выдачу турвиз россиянам. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евросоюз запрет на въезд Эстония участники боевых действий Военная операция на Украине санкции
Материалы по теме
Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции
Политика
Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля
Политика
Россиянам родом из ДНР и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции Экономика, 16:49
В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра Общество, 16:48
Чем известен Кевин Уорш, которого Трамп хочет сделать главой ФРС 16:43
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников Экономика, 16:32
Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам Спорт, 16:29
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 16:28
Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду Бизнес, 16:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции Политика, 16:23
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины Политика, 16:21
Названа стоимость спецверсии «китайского Hummer» M-Hero в России Авто, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу Политика, 16:15
Путин подписал закон об упрощении перераспределения земельных участков Недвижимость, 16:13
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00