Politico рассказала, что может заставить Швецию «заигрывать» с евро
В парламенте Швеции прошли дебаты о возможности перехода с кроны на евро, пишет Politico. Причины «заигрывания» с евро — «глобальные потрясения и потенциальные военные угрозы».
Как отмечает издание, за последнее десятилетие шведская крона потеряла более 20% своей стоимости, недавно ей удалось немного восстановиться. Это может вынудить центральный банк Швеции, Риксбанк, повысить процентные ставки по заимствованиям, чтобы предотвратить резкий рост цен.
«Последние события, например в отношении торговой и внешней политики США, расширили диапазон потенциальных результатов того, что может произойти в будущем», — заявил регулятор.
На этой неделе глава Минфина Элизабет Свантессон заявила, что ее Умеренная коалиционная партия (поддерживает членство Швеции в Евросоюзе) создаст экспертную группу для «оценки преимуществ и недостатков вступления в еврозону» в том случае, если останется у власти после парламентских выборов в сентябре.
«Политики могут опасаться, что в случае серьезного кризиса — например, военной эскалации в Балтийском регионе или крупных потрясений в других частях мира — крона может очень быстро обесцениться, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики», — заявил Politico главный экономист швейцарской EFG Bank Штефан Герлах.
Швеция вступила в Евросоюз в 1995 году — договор о членстве обязывает ее принять евро, как только страна будет признана соответствующей всем критериям. Однако одним из требований является двухлетнее «успешное участие» в Европейском механизме обменных курсов (ERM II) — он используется для привязки валют не входящих в еврозону стран к евро. Швеция решила не присоединяться к этому механизму, что в том числе обеспечило ей контроль над кроной.
В 2003 году в Швеции был проведен необязательный референдум по вопросу введения евро, большинство — 55,9% — проголосовали против.
