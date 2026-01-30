 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico рассказала, что может заставить Швецию «заигрывать» с евро

Politico: Швеция задумалась о переходе на евро из-за военных угроз
Министр финансов Швеции заявила о готовности инициировать официальную оценку «плюсов и минусов» перехода с кроны на евро. На референдуме 2003 года шведы проголосовали против вступления в еврозону
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В парламенте Швеции прошли дебаты о возможности перехода с кроны на евро, пишет Politico. Причины «заигрывания» с евро — «глобальные потрясения и потенциальные военные угрозы».

Как отмечает издание, за последнее десятилетие шведская крона потеряла более 20% своей стоимости, недавно ей удалось немного восстановиться. Это может вынудить центральный банк Швеции, Риксбанк, повысить процентные ставки по заимствованиям, чтобы предотвратить резкий рост цен.

«Последние события, например в отношении торговой и внешней политики США, расширили диапазон потенциальных результатов того, что может произойти в будущем», — заявил регулятор.

На этой неделе глава Минфина Элизабет Свантессон заявила, что ее Умеренная коалиционная партия (поддерживает членство Швеции в Евросоюзе) создаст экспертную группу для «оценки преимуществ и недостатков вступления в еврозону» в том случае, если останется у власти после парламентских выборов в сентябре.

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Политика
Ульф Кристерссон

«Политики могут опасаться, что в случае серьезного кризиса — например, военной эскалации в Балтийском регионе или крупных потрясений в других частях мира — крона может очень быстро обесцениться, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики», — заявил Politico главный экономист швейцарской EFG Bank Штефан Герлах.

Швеция вступила в Евросоюз в 1995 году — договор о членстве обязывает ее принять евро, как только страна будет признана соответствующей всем критериям. Однако одним из требований является двухлетнее «успешное участие» в Европейском механизме обменных курсов (ERM II) — он используется для привязки валют не входящих в еврозону стран к евро. Швеция решила не присоединяться к этому механизму, что в том числе обеспечило ей контроль над кроной.

В 2003 году в Швеции был проведен необязательный референдум по вопросу введения евро, большинство — 55,9% — проголосовали против.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
еврозона шведская крона курсы валют Валюта Швеция
Материалы по теме
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными
Политика
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Политика
Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз Adler
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Какую технику Москва отправила на уборку снега. Фотогалерея Город, 13:08 