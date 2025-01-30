Киев сможет сдержать продвижение Москвы в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации до 18 лет, считает Минобороны. Зеленский объяснял, что оружия не хватает больше, чем военных

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Изменения в украинское законодательство, касающиеся возраста мобилизации, станут для Киева «единственным способом задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе», заявило Минобороны России.

По данным российского ведомства, за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Минобороны заявило, что численность новобранцев в ВСУ «уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц», а около 100 тыс. военнослужащих самовольно покинули воинские части.

С предложением к Украине снизить минимальный возрастной порог мобилизации с 25 до 18 лет обращалась прошлая президентская администрация США. Украинская сторона оценивает необходимое количество новобранцев в 160 тыс., но Белый дом оценивал, что, вероятно, ВСУ потребуется больше человек.

Киев отказывается и объясняет, что важнее нехватки людей — недостаток оружия, и потому незачем увеличивать поток мобилизованных, которых нечем вооружить.

По сведениям украинского издания «Страна», позиция властей продиктована возможным перемирием и объявлением вслед за отменой военного положения выборов. Правительство не хочет снижать рейтинг заведомо непопулярными методами и в случае прекращения огня сможет говорить о «спасении генофонда нации», объяснил собеседник «Страны». При этом в офисе украинского президента Владимира Зеленского говорили, что скоро представят законопроект о добровольном заключении контракта для 18–25-летних, которые не подлежат мобилизации. Он будет предусматривать финансовые и другие поощрения.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года, тогда же было введено военное положение. Военнообязанным с 18 до 60 лет выезд за границу запрещен.