Помощник Путина призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школах

Обществу не нужны «оловянные солдатики», задача школы — воспитать умеющего спорить и думать ребенка, правда не черно-белая, заявил помощник президента Владимир Мединский. «Слов «мы боимся» от учителей не слышал», — сказал он

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления, заявил в интервью РБК помощник президента России Владимир Мединский. Разработанная при его участии линейка учебников по истории устроена так, чтобы поощрять дискуссии в классе, считает он.

«Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат, — объяснил Мединский. — Умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины! Вот наш идеал! К чему мы стремимся. Все остальное — это пустые наговоры».

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Если у детей ошибочные представления, например «если один ребенок думает, что Земля круглая, а другой ребенок — что плоская, потому что он посмотрел на эту тему откровения какого-то народного артиста», то, убежден Мединский, учителю надо рассказать, объяснить и убедить ученика. На уточняющий вопрос, как быть, если речь идет не о форме Земли, а, например, о Борисе Ельцине, Владимир Мединский ответил, что в школе не должно быть запретных тем, потому что «правда никогда не бывает черно-белой».

Учителя, по мнению помощника президента, сейчас не боятся открытых обсуждений, в том числе на тему недавней истории России. «Я много общаюсь с учителями, езжу по регионам. Слов «мы боимся» от учителей не слышал», — сказал Мединский.

Министр просвещения Сергей Кравцов в блиц-интервью РБК в ноябре 2024 года говорил, что главная задача школы — это «воспитание, формирование личности, начиная с дошкольного возраста, чтобы дети имели широкий кругозор, были патриотично настроены и нашли свой путь в жизни».

С 2022 года в суды поступили несколько дел по статье о дискредитации армии в школах и училищах. В ноябре 2023 года в устав одного из лицеев Нижнего Новгорода был внесен запрет на действия, дискредитирующие вооруженные силы. Это произошло после того, как в отношении двух учеников было заведено административное дело о дискредитации армии, после достижения ими совершеннолетия против них возбудили уголовное дело. В августе 2022 года Ленинский районный суд Пензы приговорил преподавательницу английского училища олимпийского резерва Ирину Ген к пяти годам условно по делу о распространении фейков об армии.