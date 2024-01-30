Париж попросил ЕК не заключать соглашение с МЕРКОСУР из-за акций фермеров
Французский президент Эмманюэль Макрон попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен приостановить переговоры с южно-американским торговым объединением стран МЕРКОСУР из-за протестов фермеров внутри Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь правительства страны Приска Тевено подтвердила, что Париж попросил ЕК не заключать соглашение, если фермеры в четырех южноамериканских странах не будут подчиняться тем же экологическим правилам, что и в Европе.
В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Также членом была Венесуэла, но она приостановила членство. Они ведут переговоры с ЕС о торговом соглашении уже более 20 лет. В 2019 стороны объявили, что достигли договоренностей по тексту документа, но он так и не был подписан, в том числе из-за разногласий по поводу экологических требований Евросоюза.
ЕК отказалась от комментариев.
Массовые протесты фермеров во Франции продолжаются с середины января. Участники акций недовольны грядущим повышением цен на дизельное топливо, сложностью бюрократических процедур, падением доходов из-за импорта зерна с Украины. Bloomberg отмечает, что недовольство протестующих вызывает также недобросовестная конкуренция со стороны и других стран, которой способствуют соглашения вроде того, что должно быть заключено с МЕРКОСУР. Например, участники акций критиковали такое соглашение с Новой Зеландией.
В ходе протестов фермеры перекрывают дороги сельхозтехникой. Были и другие инциденты, например, 27 января они подожгли отделение таможни во французской коммуне Ним. Участники акций угрожали полной блокадой Парижа.
К французам присоединились фермеры из Бельгии. 29 января они на более чем сотне тракторов заблокировали четыре главные автострады страны.
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