Париж попросил ЕК не заключать соглашение с МЕРКОСУР из-за акций фермеров

Во Франции идут протесты фермеров, чье недовольство в частности вызвано недобросовестной конкуренцией со стороны коллег из других стран, которая создается за счет торговых соглашений. Париж попросил не заключать такое с МЕРКОСУР

Протесты фермеров во Франции (Фото: Yves Herman / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен приостановить переговоры с южно-американским торговым объединением стран МЕРКОСУР из-за протестов фермеров внутри Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь правительства страны Приска Тевено подтвердила, что Париж попросил ЕК не заключать соглашение, если фермеры в четырех южноамериканских странах не будут подчиняться тем же экологическим правилам, что и в Европе.

В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Также членом была Венесуэла, но она приостановила членство. Они ведут переговоры с ЕС о торговом соглашении уже более 20 лет. В 2019 стороны объявили, что достигли договоренностей по тексту документа, но он так и не был подписан, в том числе из-за разногласий по поводу экологических требований Евросоюза.

ЕК отказалась от комментариев.

Массовые протесты фермеров во Франции продолжаются с середины января. Участники акций недовольны грядущим повышением цен на дизельное топливо, сложностью бюрократических процедур, падением доходов из-за импорта зерна с Украины. Bloomberg отмечает, что недовольство протестующих вызывает также недобросовестная конкуренция со стороны и других стран, которой способствуют соглашения вроде того, что должно быть заключено с МЕРКОСУР. Например, участники акций критиковали такое соглашение с Новой Зеландией.

В ходе протестов фермеры перекрывают дороги сельхозтехникой. Были и другие инциденты, например, 27 января они подожгли отделение таможни во французской коммуне Ним. Участники акций угрожали полной блокадой Парижа.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

К французам присоединились фермеры из Бельгии. 29 января они на более чем сотне тракторов заблокировали четыре главные автострады страны.