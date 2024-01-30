 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы

Генпрокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за мигрантов
Техас строит заграждения на границе с Мексикой из-за наплыва мигрантов, но федеральные власти противодействуют этому. Генпрокуроры заявили, что штат достоин аплодисментов за защиту границы от этого «вторжения»
Фото: Go Nakamura / Reuters
Фото: Go Nakamura / Reuters

26 генеральных прокуроров-республиканцев из американских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в поддержку действий властей штата Техас по борьбе с нелегальными мигрантами, которые вызвали противодействие федеральной администрации. Об этом сообщает Fox News. Всего в США 50 штатов.

В письме говорится о «миллионах людей, незаконно въезжающих в Техас в рамках скоординированного нападения» на границу США и том, что «государства должны быть в состоянии защитить себя от вторжения», передает телеканал.

Конфликт между техасскими и федеральными властями возник на фоне миграционного кризиса и несогласованности с Вашингтоном тех действий, что принимали в штате, чтобы бороться с наплывом приезжих. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Эти меры Верховный суд страны счел незаконными: постановил убрать заграждения и разрешил федеральным агентам перерезать установленную проволоку. В Техасе решили не подчиняться этому решению.

«Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал губернатор штата республиканец Грег Эбботт.

«В постановлении Верховного суда Техасу не говорилось, что он может или не может что-либо сделать. Техасу следует аплодировать за то, что он продолжает пытаться защитить границу, несмотря на то, что федеральное правительство теперь снова может попытаться разрушить барьеры, которые строит Техас», — заявили генпрокуроры.

Конфликт Байдена с Техасом: чем угрожает спор из-за «Одинокой звезды»
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Байден сообщал, что представители администрации президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе. Они могут стать «самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ» в истории США, говорил президент. В том числе в проекте идет речь о закрытии границы, если она окажется «перегружена». Байден также призвал законодателей согласовать финансирование для реализации этих мер.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Техас Джо Байден мигранты Республиканская партия
Материалы по теме
В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе
Политика
Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом
Политика
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. нелегальных мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы Политика, 00:46
В Брянской области сбили второй за вечер дрон Политика, 00:33
В Тульской области загорелась крыша жилого дома Общество, 00:32
Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2 Политика, 00:20
В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда Общество, 00:05
«Потеряли фигуристку столетия». Как отреагировали на отстранение Валиевой Спорт, 00:01
Росстат оценил убыль и прирост населения по регионам через 20 лет Экономика, 00:00
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов Политика, 29 янв, 23:52
В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки Общество, 29 янв, 23:25
Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного Политика, 29 янв, 22:56
СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами Инвестиции, 29 янв, 22:43
Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей Политика, 29 янв, 22:41
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины Политика, 29 янв, 22:36
Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании Бизнес, 29 янв, 22:22