Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы

Техас строит заграждения на границе с Мексикой из-за наплыва мигрантов, но федеральные власти противодействуют этому. Генпрокуроры заявили, что штат достоин аплодисментов за защиту границы от этого «вторжения»

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26 генеральных прокуроров-республиканцев из американских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в поддержку действий властей штата Техас по борьбе с нелегальными мигрантами, которые вызвали противодействие федеральной администрации. Об этом сообщает Fox News. Всего в США 50 штатов.

В письме говорится о «миллионах людей, незаконно въезжающих в Техас в рамках скоординированного нападения» на границу США и том, что «государства должны быть в состоянии защитить себя от вторжения», передает телеканал.

Конфликт между техасскими и федеральными властями возник на фоне миграционного кризиса и несогласованности с Вашингтоном тех действий, что принимали в штате, чтобы бороться с наплывом приезжих. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Эти меры Верховный суд страны счел незаконными: постановил убрать заграждения и разрешил федеральным агентам перерезать установленную проволоку. В Техасе решили не подчиняться этому решению.

«Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал губернатор штата республиканец Грег Эбботт.



«В постановлении Верховного суда Техасу не говорилось, что он может или не может что-либо сделать. Техасу следует аплодировать за то, что он продолжает пытаться защитить границу, несмотря на то, что федеральное правительство теперь снова может попытаться разрушить барьеры, которые строит Техас», — заявили генпрокуроры.

Байден сообщал, что представители администрации президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе. Они могут стать «самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ» в истории США, говорил президент. В том числе в проекте идет речь о закрытии границы, если она окажется «перегружена». Байден также призвал законодателей согласовать финансирование для реализации этих мер.