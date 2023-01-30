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WSJ сообщила о закупке Китаем технологий США в обход санкций

WSJ: ведущий ядерный институт Китая в обход санкций закупал технологии США
Китайские исследователи ядерного оружия находятся под санкциями более 25 лет, однако использовали американские чипы. Nvidia указала, что такие устройства можно найти в обычных компьютерах
NVIDIA NVDA $196,4 -3,45% Купить
Intel INTC $28,05 0% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Китайская инженерно-физическая академия (CAEP) осуществила не менее 12 закупок американских чипов за последние два года, несмотря на то что с 1997-го находится под санкциями США, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты обнаружили в опубликованных академией исследовательских работах не менее 34 статей за последнее десятилетие, в которых ученые говорили об использовании американских полупроводников, которые применяли для анализа данных, создания алгоритмов и иных целей. Опрошенные газетой эксперты-ядерщики сочли, что как минимум семь этих исследований могут касаться обслуживания ядерных запасов.

Размер большинства приобретенных САЕР чипов варьировался от 7 до 14 нанометров, многие из них Китай не может массово производить, но они широко доступны на потребительском рынке. Речь идет о чипах Nvidia GeForce RTX и Intel Xeon Gold, которые можно купить, в частности, на маркетплейсе Taobao. Среди приобретенных академией чипов нет продукции, выпущенной за последние два года.

WSJ отмечает, что САЕР была одним из первых китайских учреждений, внесенных в черный список США из-за ядерных исследований. В академии работают одни из лучших в стране исследователей ядерного оружия, а ее ученые помогли создать первую в Китае водородную бомбу, пишет газета.

В 2020 году США расширили санкции против CAEP, добавив в черный список десять принадлежащих или управляемых академией организаций.

В Nvidia указали, что китайская академия использовала чипы общего назначения, которые применяются в том числе в персональных компьютерах, а так как по всему миру проданы миллионы устройств, ни одна компания не в силах отслеживать или контролировать, где они находятся. В корпорации подчеркнули, что соблюдают экспортные правила и санкции, той же политики придерживаются и дистрибьюторы.

Китай в последнее время ускорил развитие своего ядерного арсенала в качестве средства сдерживания, рассказали в апреле прошлого года близкие к руководству КНР источники WSJ. Они отметили, что Пекин не хочет применять ядерное оружие первым, а видит в нем способ сдержать США от прямого участия в возможной войне из-за Тайваня либо от попытки свергнуть китайское руководство. В частности, в прошлом году ускорилась работа над более чем сотней предполагаемых ракетных шахт в западном Китае.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США санкции США обход санкций
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