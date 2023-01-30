Владимир Путин продлил срок службы Сергея Иванова

Спецпредставителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Иванову продлили срок службы до 31 января следующего года

Сергей Иванов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Владимир Путин продлил до 31 января 2024 года срок службы своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

Иванову на момент публикации 69 лет. В 2001–2007 годах он был министром обороны, а в 2011–2016 годах руководил администрацией президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Должность спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он занял с 12 августа 2016 года. С апреля 2017 года Иванов входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», отвечая за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

В январе 2021 года Путин предложил отменить верхний возрастной предел для высших чиновников. В Госдуму был внесен законопроект, отменяющий возрастные ограничения по нахождению на посту для гражданских чиновников, которых назначает президент. Поправки предлагалось внести в ст. 25.1 ФЗ «О государственной гражданской службе в России».

Закон был подписан 24 марта. Он предусматривает возможность продления срока гражданской службы после достижения такими сотрудниками возраста 70 лет с их согласия.