Bloomberg назвал военную «автономию» Европы от США несбыточной мечтой

Несбыточную мечту об автономии Европы от США в военной сфере дипломатам «лучше бы выбросить в мусорку», считает экс-главред Handelsblatt Global

Члены 173-й воздушно-десантной бригады США обсуждают результаты имитации атаки во время многонациональных военных учений «Железный меч» 24 ноября 2016 года недалеко от Пабраде, Литва (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сегодня и в обозримом будущем, как и во времена холодной войны, Европа в сфере безопасности остается полностью зависимой от США, пишет экс-главред немецкой Handelsblatt Global Андреас Клут в статье для Bloomberg, анализируя переговоры о поставках танков Leopard на Украину.

«Оборотной стороной этой реальности является то, что напыщенные концепции вроде идеи президента Франции Эмманюэля Макрона об «автономности» Европы остаются отвлекающими внимание несбыточными мечтами, которые дипломатам лучше бы выбросить в мусорку», — отмечает он.

Клут напоминает, что со стороны Польши и стран Прибалтики на Германию оказывалось давление для ускорения поставок танков на Украину. Несколько месяцев назад к процессу присоединились США.

«Но немцы до прошлой недели упирались. Причина была в том, что Шольц боялся не только того, что война на Украине метастазирует в конфликт России и НАТО — этого никто не хочет. Но и того, что Германия могла оказаться под прицелом Владимира Путина. Шольц беспокоился, что поставка Leopard может спровоцировать его на эскалацию», — считает он.

В итоге Шольц прояснил свои условия — Германия согласует поставку Leopard, только если Америка отправит свои танки M1 Abrams. А с военной точки зрения поставки танков из США морем не имеют большого смысла, пишет Клут: они одни из самых технически сложных, требуют не только длительной подготовки экипажей, но и тщательно проработанной логистики запчастей и специального топлива.

Но Шольц настаивал на участии США в поставках, отмечает Bloomberg: и Америка, по политическим, а не военным причинам, анонсировала поставку 31 танка. «На личном уровне парней из Пентагона и Белого дома раздражали надоедливость и колебания Шольца. Публично они отмечали его лидерство в объединении Запада против Путина», — указывает Клут, добавляя, что «единственным, кто сохранял молчание во время этой дипломатической драмы, был Макрон». В статье для Bloomberg Клут напоминает, что недавно Шольц и Макрон встречались лично в ходе визита германского канцлера во Францию: Париж давно надеется, что вместе с Германией они могли бы создать сильную Европу, которая однажды избавится от опеки США.

Но, по его мнению, соглашения Шольца и Байдена по поставкам танков и их общее понимание ситуации ставят крест на всех идеях о становлении Германии как лидера Европы и геополитической силе с автономией в рамках западного альянса.