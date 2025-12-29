В России признали нежелательным Университет Джорджа Вашингтона

Фото: Candice Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность частного американского Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) на территории России, сообщает надзорное ведомство в телеграм-канале.

«Вместо предоставления качественного образования частный американский исследовательский университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — заявили в Генпрокуратуре, добавив, что для этого на базе вуза создан специальный аналитический центр.

Также в университете запустили «медиаресурс, который тиражирует материалы нежелательных объединений, содержащие призывы к властям США об усилении санкционного давления на Россию», уточнила Генпрокуратура.

Университет Джорджа Вашингтона (GWU) был основан в 1821 году как Колумбийский колледж в Вашингтоне. Он неоднократно менял название, становясь Колумбийским университетом в 1873 году, а затем в 1904-м получил свое нынешнее название в честь первого президента США, который поддерживал создание этого учебного заведения в столице.

Материал дополняется