В России признали нежелательным Университет Джорджа Вашингтона
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность частного американского Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) на территории России, сообщает надзорное ведомство в телеграм-канале.
«Вместо предоставления качественного образования частный американский исследовательский университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — заявили в Генпрокуратуре, добавив, что для этого на базе вуза создан специальный аналитический центр.
Также в университете запустили «медиаресурс, который тиражирует материалы нежелательных объединений, содержащие призывы к властям США об усилении санкционного давления на Россию», уточнила Генпрокуратура.
Университет Джорджа Вашингтона (GWU) был основан в 1821 году как Колумбийский колледж в Вашингтоне. Он неоднократно менял название, становясь Колумбийским университетом в 1873 году, а затем в 1904-м получил свое нынешнее название в честь первого президента США, который поддерживал создание этого учебного заведения в столице.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах