Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине

Отмена военного положения будет зависеть от военного командования, но говорить об этом стоит после получения гарантий безопасности, заявил Зеленский. Он рассчитывает, что такие гарантии Украина получит с подписанием мирного плана

Фото: Reuters

Военное положение на Украине может быть отменено только при условии получения реальных гарантий безопасности, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

При этом Зеленский отметил, что сроки отмены военного положения будут зависеть от позиции военного командования. «Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение», — сказал он.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, украинский президент пояснил, что под ними подразумеваются не только политические заявления, но и практические шаги — мониторинг со стороны союзников и их реальное присутствие. «Если мы найдем возможность, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась», — подчеркнул он.

Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Впоследствии оба режима неоднократно продлевались, последний раз в ноябре 2025 года — еще на 90 дней.

Вопрос гарантий безопасности для Украины обсуждается в рамках разработанного США мирного плана. Их срок еще не определен. Со слов Зеленского, он предложил Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Американский президент, по его словам, ответил, что «будет думать».

Москва осуждает поставки оружия Киеву и выступает против размещения иностранных войск на Украине. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, Украине не отказывают в обеспечении безопасности, но это неприемлемо делать «за счет России». В МИДе также подчеркивали, что гарантии безопасности для Украины должны быть разработанными на основе принципа неделимости безопасности для ее соседей.