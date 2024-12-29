Алиев присвоил звания Героев Азербайджана погибшим пилотам AZAL
Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоено погибшим при крушении борта Azerbaijan Airlines в Актау пилотам Игорю Княшкину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Trend.
Выжившие бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфигар Асадов получили ордена «Рашадат» («Доблесть») I степени.
Ранее 29 декабря в аэропорту Баку прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа. На ней присутствовали Алиев и его супруга Мехрибан.
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