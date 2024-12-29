Алиев присвоил звания Героев Азербайджана погибшим пилотам AZAL

Похороны капитана Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой, членов экипажа рейса J2-8243 «Азербайджанских авиалиний» (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоено погибшим при крушении борта Azerbaijan Airlines в Актау пилотам Игорю Княшкину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Trend.

Выжившие бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфигар Асадов получили ордена «Рашадат» («Доблесть») I степени.

Ранее 29 декабря в аэропорту Баку прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа. На ней присутствовали Алиев и его супруга Мехрибан.