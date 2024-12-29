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В России создадут «Национальный словарный фонд» для повышения грамотности

В России создадут «Национальный словарный фонд» для защиты русского языка
Оператором «Национального словарного фонда» станет Минобрнауки. Планируется, что система заработает в 2025 году
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти создадут бесплатную и общедоступную информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения уровня грамотности населения и «защиты русского языка», следует из постановления российского правительства.

«Новый цифровой ресурс будет способствовать повышению уровня общей грамотности граждан, защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Оператором «Национального словарного фонда» выступит Министерство науки и высшего образования. Ресурс будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет.

Также информационная система будет разделена на пять модулей:

  • базовая информация о слове (написание, произношение, ударение, значение, изменение по грамматическим признакам);
  • синонимы и антонимы, фразеологизмы, морфемная структура, история происхождения и специфика употребления слова в разговорной речи;
  • статьи исторических словарей, которые позволят отследить изменения языковых норм в ходе развития;
  • просмотр статей в выбранных словарях;
  • сравнение статей в разных словарях по заданным параметрам (значение слова, произношение и нормы ударения, написание, сочетаемость с другими словами, устойчивое сочетание слов).

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости
Как подчеркнули в кабмине, аналогов подобной системы нет. «Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Создание «Национального словарного фонда» позволит устранить этот пробел», — заключили в правительстве.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда» 22 апреля 2024 года. Также он отмечал, что система должна заработать в 2025 году.

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