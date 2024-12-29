В России создадут «Национальный словарный фонд» для повышения грамотности
Власти создадут бесплатную и общедоступную информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения уровня грамотности населения и «защиты русского языка», следует из постановления российского правительства.
«Новый цифровой ресурс будет способствовать повышению уровня общей грамотности граждан, защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом», — сообщили в пресс-службе кабмина.
Оператором «Национального словарного фонда» выступит Министерство науки и высшего образования. Ресурс будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет.
Также информационная система будет разделена на пять модулей:
- базовая информация о слове (написание, произношение, ударение, значение, изменение по грамматическим признакам);
- синонимы и антонимы, фразеологизмы, морфемная структура, история происхождения и специфика употребления слова в разговорной речи;
- статьи исторических словарей, которые позволят отследить изменения языковых норм в ходе развития;
- просмотр статей в выбранных словарях;
- сравнение статей в разных словарях по заданным параметрам (значение слова, произношение и нормы ударения, написание, сочетаемость с другими словами, устойчивое сочетание слов).
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда» 22 апреля 2024 года. Также он отмечал, что система должна заработать в 2025 году.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов