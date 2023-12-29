Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах
Два взрыва прогремели во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовый в телеграм-канале.
Он призвал жителей находиться в укрытии. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий ранее писал, что в городе работает ПВО. Силы ПВО задействовали также в Яворовским районе.
Шесть взрывов раздались в Харькове, рассказал мэр
Игорь Терехов.
ТСН и Zn.ua пишут также о взрывах в Черкассах.
Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Львовской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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