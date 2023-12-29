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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах

Взрывы раздались во Львове, Харькове и Черкассах
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Львова сообщил о двух взрывах в городе, глава Харькова рассказал о шести. ТСН и Zn.ua пишут также о взрывах в Черкассах

Два взрыва прогремели во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовый в телеграм-канале.

Он призвал жителей находиться в укрытии. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий ранее писал, что в городе работает ПВО. Силы ПВО задействовали также в Яворовским районе.

Шесть взрывов раздались в Харькове, рассказал мэр
Игорь Терехов.

ТСН и Zn.ua пишут также о взрывах в Черкассах.

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Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Львовской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
взрывы Львов Харьков
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