Взрывы раздались во Львове, Харькове и Черкассах

Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах

Мэр Львова сообщил о двух взрывах в городе, глава Харькова рассказал о шести. ТСН и Zn.ua пишут также о взрывах в Черкассах

Два взрыва прогремели во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовый в телеграм-канале.

Он призвал жителей находиться в укрытии. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий ранее писал, что в городе работает ПВО. Силы ПВО задействовали также в Яворовским районе.

Шесть взрывов раздались в Харькове, рассказал мэр

Игорь Терехов.

ТСН и Zn.ua пишут также о взрывах в Черкассах.

Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Львовской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.