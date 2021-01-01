Конгресс проголосует для преодоления вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США планирует 28 декабря проголосовать по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет объемом в $740 млрд, предназначенный на 2021 год. Об этом говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«На следующей неделе 28 декабря палата при поддержке обеих партий проведет голосование по преодолению (президентского) вето», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что вето Трампа на закон о разрешении на национальную оборону — это «акт поразительного безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, а также ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного Конгресса».

Как напомнила Пелоси, NDAA принималось на двухпартийной и двухпалатной основе в течение 60 лет.

23 декабря Трамп наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. Как отметил Трамп, соответствующее решение было принято в связи с тем, что резолюция «не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности».

Помимо этого, Трамп заявил, что документ включает статьи, которые не обеспечивают уважение ветеранов и военной истории США, а также противоречит усилиям администрации президента в том, чтобы интересы США были первостепенными в вопросах национальной безопасности и зарубежной политики. Принятый закон об оборонном бюджете Трамп назвал «подарком» для России и Китая.