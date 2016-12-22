Мугабе получит особняк, офис и Mercedes Benz S-класса

Бывший президент Зимбабве может рассчитывать на охрану, секретарей, садоводов, официанток, особняк, отдельный офис, водителей, автомобиль и четыре авиаперелета в год

Эммерсон Мнангагва (Фото: Philimon Bulawayo / Reuters)

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва установил привилегии, которыми могут пользоваться бывшие руководители страны, пишет зимбабвийская газета The Herald. На них может претендовать любой, кто с 31 декабря 1987 года занимал высший пост и отслужил один полный срок. Ушедший в конце ноября в отставку Роберт Мугабе стал президентом именно в эту дату.

Бывший президент может претендовать на обставленную резиденцию в любом месте столицы страны Хараре, также он получит пособие на жилье, размер которого определяет действующий глава государства. Предоставляется альтернатива — строительство или покупка резиденции в любом месте страны либо денежная выплата, эквивалентная стоимости резиденции.

Площадь земли под резиденцию не может превышать 5 тыс. кв. м. Размер дома не может быть больше «разумного размера дома с пятью спальнями, гостевым крылом с тремя спальнями, кабинетом, бассейном, двумя комнатами для охраны и двумя гаражами», пишет газета.

Следить за домом будут три домработницы, два садовода, два повара, две официантки и две прачки. Численность охраны бывшего президента определяет действующий глава государства, но охранников должно быть минимум шесть человек.

Экс-президенту предоставят офис, оборудованный телефонной связью, двумя компьютерами и любыми другими приспособлениями по решению действующего президента. Бывшему чиновнику также дадут мобильный телефон. Его будут обслуживать два водителя, два персональных секретаря, два адъютанта и два клерка.

Также ушедший с поста лидер может рассчитывать на вплоть до четырех авиаперелетов в год, один Mercedes Benz S500 или эквивалентный автомобиль, один полноприводный фургон и один пикап. Также транспорт выделяется охране и другим работникам. Обновление парка автомобилей происходит каждые пять лет.

Мугабе арестовали 15 ноября в ходе военного переворота, его обвинили в нарушении Конституции и в том, что его политика привела к экономической стагнации Зимбабве. После длившихся почти неделю переговоров он согласился уйти в отставку добровольно, когда в парламенте запустили процедуру импичмента. Мугабе 93 года. Новому президенту, Мнангагве 75 лет. Во время борьбы за независимость Зимбабве он получил прозвище Крокодил.

Первым президентом Зимбабве был Канаан Банана, он правил страной с 1980 по 1987 год.