Обладатель «Золотого мяча» победил на президентских выборах в Либерии

Бывшая звезда футбола Джордж Веа, известный как Король Джордж, одержал победу на выборах президента в Либерии. Он набрал 61,5% голосов, его основной соперник — вице-президент страны — получил 38,5%

Джордж Веа (Фото: Abbas Dulleh / AP)

Завершивший свою спортивную карьеру футболист, а ныне сенатор от графства Монтсеррадо Джордж Веа выиграл президентские выборы в Либерии, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную избирательную комиссию.

На 8:45 мск представители местного избиркома обработали 98,1% бюллетеней. Согласно подсчету этих голосов, Веа опережает своего главного соперника по президентской гонке — вице-президента Либерии Джозефа Бокая — с результатом 61,5% голосов против 38,5%. Об этом журналистам, как поясняет агентство, в ходе брифинга в столице Либерии, Монровии, сообщил председатель избиркома Джером Коркоях.​ Явка по стране, по его данным, составила 56%. В должность новый глава государства вступит в следующем месяце.

Это, как поясняет агентство, был уже второй тур президентских выборов в стране. В первом лидером также стал бывший футболист: он получил 39% голосов, но недобрал необходимых для победы 50% плюс один голос.

В преддверии оглашения результатов голосования второго тура, по данным Reuters, у партийной штаб-квартиры Веа за пределами Монровии собрались сотни сторонников бывшего футболиста. Молодые люди поют и танцуют под «хипко» (Hipco) — либерийский хип-хоп, популярный среди бедной молодежи страны, передает агентство.

После объявления предварительных результатов голосования Веа, по данным Reuters, вышел на балкон штаб-квартиры своей партии «Конгресс за демократические перемены», чтобы поприветствовать своих сторонников. По лицу у него текли слезы, замечает агентство. «Мои друзья-либерийцы, я глубоко ощущаю эмоции всей нации», — написал позже политик в Twitter, заметив также, что осознает «важность и ответственность за огромную задачу, за которую он берется». «Изменения начались», — объявил Веа.

«Успех Джорджа Веа​ — победа для всей страны», — прокомментировал Reuters случившееся один из сторонников либерийского сенатора Рэндалл Заркпа.​

Веа вырос в трущобах Клара-Таун (Clara Town) в Монровии. Впоследствии он стал первым африканцем, получившим титул игрока года по версии ФИФА. В 1995 году спортсмен также был назван лучшим футболистом Европы («Золотой мяч»). За свою футбольную карьеру Веа играл в таких клубах, как «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель».

В выборах президента Либерии Веа, как напоминает Reuters, участвует уже не впервые — в 2005 году он во втором туре проиграл Элен Джон­сон-Сер­лиф, которая тогда стала первой в истории Африки женщиной-президентом. В 2011 году она была переизбрана, получив более 90% голосов.

Теперь же история Веа — человека, родившегося в бедной семье, но ставшего впоследствии успешным, — ​на волне недовольства 12-летним пребыванием у власти в Либерии Джон­сон-Сер­лиф помогла ему одержать победу в президентской гонке, замечает Reuters, указывая, что прежнюю главу государства часто критиковали за то, что она не смогла искоренить в стране коррупцию и нищету.​

Противники Веа в свою очередь критикуют политика за то, что своим помощником он назначил бывшую жену экс-президента Либерии Чарльза Тейлора Джевел Ховард-Тейлор. Ее бывший супруг, как замечает Reuters, в настоящий момент отбывает 50-летний срок в британской тюрьме за военные преступления в соседней с Либерией Сьерра-Леоне.​​