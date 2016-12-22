Президент Либерии и другие политики футбольного происхождения

​Либериец Джордж Веа стал первым футболистом, доросшим до главы государства, — до этого его коллегам удавалось дослужиться лишь до постов вице-премьера и министра финансов. Веа и другие футболисты-политики — в галерее РБК

Джордж Веа Один из лучших в мире футболистов 1990-х годов либериец Джордж Веа после завершения спортивной карьеры в Европе занялся политикой на родине. В 2005 году нападающий впервые баллотировался в президенты Либерии в тандеме с тогдашним министром иностранных дел Рудольфом Джонсоном, но во втором туре выборов проиграл Элен Джонсон-Серлиф, которая в итоге стала первой в Африке женщиной-президентом. В 2011 году Веа повторил попытку, и вновь безуспешно. На президентских выборах в 2017 году он соперничал уже с действующим вице-президентом Джозефом Бокаем, так как Джонсон-Серлиф по Конституции не имела права баллотироваться третий раз подряд. В первом туре, в октябре, Веа занял первое место, но не набрал необходимого для победы количества голосов, но второй тур, 26 декабря, бывший футболист, по предварительным данным, выиграл.



Каха Каладзе Грузинский защитник Каха Каладзе, прославившийся игрой за итальянский «Милан», а также тбилисское и киевское «Динамо», после завершения в 2012 году спортивной карьеры сконцентрировался на политической карьере в партии «Грузинская мечта». Весной Каладзе повесил бутсы на гвоздь, а уже осенью, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах и избрания Бидзины Иванишвили премьер-министром, занял пост министра энергетики и природных ресурсов, а также вице-премьера Грузии. В сентябре 2016 года Каладзе подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах. В октябре 2017 года экс-футболист победил на выборах мэра Тбилиси.

Ромарио Футбольная звезда 1990-х годов Ромарио де Соуза Фариа прославился своими выступлениями за сборную Бразилии и такие клубные команды, как голландский ПСВ, испанские «Барселона» и «Валенсия», бразильские «Фламенго» и «Васко да Гама». После завершения спортивной карьеры нападающий в 2010 году стал депутатом Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии, а с 1 февраля 2015 года занимает должность федерального сенатора от штата Рио-де-Жанейро в верхней палате бразильского парламента.

Кай Лео Йоханнесен Предприниматель и вратарь футбольной сборной Фарерских островов начала 1990-х годов Кай Лео Йоханнесен несколько раз становился чемпионом островов в составе клуба «ХБ Торсхавн». В конце 1980-х годов он вступил в местную партию, выступавшую за сохранение Фарерских островов в составе Дании. В 1997–2000 годах Йоханнесен работал в городском совете Торсхавна, а в 2002 году был избран в парламент Фарерских островов, где занимал различные должности вплоть до 2008 года. В 2008–2015 годах занимал должность премьер-министра Фарерских островов, обладающих широкой автономией в составе Королевства Дании. После этого Йоханнесен вернулся в парламент, а в 2017 году стал президентом клуба «ХБ Торсхавн».

Альберт Гюдмюндссон Альберт Гюдмюндссон считается первым исландским профессиональным футболистом. Долгое время он играл на любительском уровне, в том числе за такие клубы, как шотландский «Рейнджерс» и английский «Арсенал». Первым клубом, за который форвард выступил в качестве профессионального игрока, был французский «Нанси», где Гюдмюндссон выступал в 1947–1948 годах и стал лучшим бомбардиром сезона. После этого футболист играл за итальянский «Милан», но из-за травмы ушел из команды и после операции закончил профессиональную карьеру во Франции. После этого спортсмен занялся на родине бизнесом, а с 1960-х годов начал политическую карьеру, и в 1974 году его избрали в исландский парламент. В 1980 году бывший футболист баллотировался в президенты, но выборы выиграла Вигдис Финнбогадоуттир, которая считается первой демократически избранной женщиной-президентом в мире. В 1983–1987 годах Альберт Гюдмюндссон занимал должности сначала министра финансов, а затем министра промышленности, а после этого создал и возглавил политическую партию, которая прошла в парламент на выборах в 1987 году. Через два года политик получил должность посла Исландии во Франции, которую занимал до 1993 года. В 1994 году Гюдмюндссон скончался.

Валерий Газзаев Член сборной СССР нападающий Валерий Газзаев после завершения в середине 1980-х годов карьеры игрока долгое время работал футбольным тренером, в том числе таких команд, как московские «Динамо» и ЦСКА, киевское «Динамо», а также сборной России. На выборах президента в 2012 году Газзаев был доверенным лицом премьер-министра и кандидата Владимира Путина. В 2016 году вступил в партию «Справедливая Россия» и стал депутатом Госдумы, где до сих пор занимает должность заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.