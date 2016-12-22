Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,67 57,91 EUR Нал. 69,84 68,88 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14290,01 -200,93 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,20 +0,42% DJIA 24743,73 -0,38% Nasdaq 6904,82 -0,65% FTSE 7687,77 +0,85%
Президент Либерии и другие политики футбольного происхождения
Лента новостей
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге 29 дек, 23:59, Политика В Москве зафиксировали температурный рекорд за 138 лет 29 дек, 23:18, Общество Турфирма отказалась от страницы Кадырова в Facebook после переговоров 29 дек, 23:14, Политика В Сбербанке ответили на сообщения о недостатке наличных в банкоматах 29 дек, 22:41, Финансы Путин списал долги россиян по налогам 29 дек, 22:38, Экономика Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 29 дек, 22:25, РБК и УАЗ Комиссия одобрила прошение экс-сенатора Изместьева на помилование 29 дек, 22:15, Политика Эден Азар отказался продлить контракт с «Челси» 29 дек, 21:59, Спорт Бондарчук объяснил необходимость назначения нового главы в Госфильмофонд 29 дек, 21:43, Общество Клинцевич прокомментировал сообщения о вывозе боевиков ИГ вертолетами США 29 дек, 21:37, Политика LavkaLavka: как фермерская еда возрождает русскую деревню 29 дек, 21:09, РБК и Renault Мугабе получит особняк, офис и Mercedes Benz S-класса 29 дек, 21:05, Политика Международная федерация журналистов назвала лучших спортсменов года 29 дек, 21:03, Спорт Часть отпущенных из ДНР и ЛНР военнопленных заподозрили в дезертирстве 29 дек, 20:42, Политика Похитивший 500 млн руб. экс-глава Росграницы получил девять лет колонии 29 дек, 20:22, Общество В Ингушетии ФСБ пресекла работу подпольного цеха по переплавке золота 29 дек, 20:18, Общество Генератор идей для подарков 29 дек, 20:05, РБК и ЦУМ Появилось новое видео наезда автобуса на остановку 29 дек, 20:04, Общество «Авангард» уволил тренера из-за низкого качества игры 29 дек, 19:54, Спорт Путин подписал закон о пожизненном сроке для вербовщиков террористов 29 дек, 19:52, Политика Путин разрешил ВЭБу привлекать депозиты от юридических лиц 29 дек, 19:50, Политика Правительство утвердило планы увеличить продолжительность жизни россиян 29 дек, 19:44, Политика В трейлере «Черного зеркала» показали переозвученное обращение Путина 29 дек, 19:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 29 дек, 19:11, РБК и Porsche На Ростовской АЭС запущен ядерный реактор нового энергоблока 29 дек, 19:01, Технологии и медиа Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии 29 дек, 18:56, Общество Украинским вузам ограничили доступ к сайтам с российскими доменами 29 дек, 18:43, Политика Появилось видео наезда автобуса на остановку в Москве 29 дек, 18:24, Общество
Президент Либерии и другие политики футбольного происхождения
Общество, 29 дек, 16:14
0
Президент Либерии и другие политики футбольного происхождения
​Либериец Джордж Веа стал первым футболистом, доросшим до главы государства, — до этого его коллегам удавалось дослужиться лишь до постов вице-премьера и министра финансов. Веа и другие футболисты-политики — в галерее РБК
Джордж Веа
Фото: Themba Hadebe / AP
Один из лучших в мире футболистов 1990-х годов либериец Джордж Веа после завершения спортивной карьеры в Европе занялся политикой на родине. В 2005 году нападающий впервые баллотировался в президенты Либерии в тандеме с тогдашним министром иностранных дел Рудольфом Джонсоном, но во втором туре выборов проиграл Элен Джонсон-Серлиф, которая в итоге стала первой в Африке женщиной-президентом. В 2011 году Веа повторил попытку, и вновь безуспешно. На президентских выборах в 2017 году он соперничал уже с действующим вице-президентом Джозефом Бокаем, так как Джонсон-Серлиф по Конституции не имела права баллотироваться третий раз подряд. В первом туре, в октябре, Веа занял первое место, но не набрал необходимого для победы количества голосов, но второй тур, 26 декабря, бывший футболист, по предварительным данным, выиграл.
 
Каха Каладзе
Фото: Alex / ТАСС
Грузинский защитник Каха Каладзе, прославившийся игрой за итальянский «Милан», а также тбилисское и киевское «Динамо», после завершения в 2012 году спортивной карьеры сконцентрировался на политической карьере в партии «Грузинская мечта». Весной Каладзе повесил бутсы на гвоздь, а уже осенью, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах и избрания Бидзины Иванишвили премьер-министром, занял пост министра энергетики и природных ресурсов, а также вице-премьера Грузии. В сентябре 2016 года Каладзе подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах. В октябре 2017 года экс-футболист победил на выборах мэра Тбилиси.
Ромарио
Фото: Igo Estrela / Getty Images
Футбольная звезда 1990-х годов Ромарио де Соуза Фариа прославился своими выступлениями за сборную Бразилии и такие клубные команды, как голландский ПСВ, испанские «Барселона» и «Валенсия», бразильские «Фламенго» и «Васко да Гама». После завершения спортивной карьеры нападающий в 2010 году стал депутатом Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии, а с 1 февраля 2015 года занимает должность федерального сенатора от штата Рио-де-Жанейро в верхней палате бразильского парламента.
Кай Лео Йоханнесен
Фото: Mustafa Kamaci / Anadolu Agency / Getty Images
Предприниматель и вратарь футбольной сборной Фарерских островов начала 1990-х годов Кай Лео Йоханнесен несколько раз становился чемпионом островов в составе клуба «ХБ Торсхавн». В конце 1980-х годов он вступил в местную партию, выступавшую за сохранение Фарерских островов в составе Дании. В 1997–2000 годах Йоханнесен работал в городском совете Торсхавна, а в 2002 году был избран в парламент Фарерских островов, где занимал различные должности вплоть до 2008 года. В 2008–2015 годах занимал должность премьер-министра Фарерских островов, обладающих широкой автономией в составе Королевства Дании. После этого Йоханнесен вернулся в парламент, а в 2017 году стал президентом клуба «ХБ Торсхавн».
Альберт Гюдмюндссон
Фото: LJOSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR
Альберт Гюдмюндссон считается первым исландским профессиональным футболистом. Долгое время он играл на любительском уровне, в том числе за такие клубы, как шотландский «Рейнджерс» и английский «Арсенал». Первым клубом, за который форвард выступил в качестве профессионального игрока, был французский «Нанси», где Гюдмюндссон выступал в 1947–1948 годах и стал лучшим бомбардиром сезона. После этого футболист играл за итальянский «Милан», но из-за травмы ушел из команды и после операции закончил профессиональную карьеру во Франции. После этого спортсмен занялся на родине бизнесом, а с 1960-х годов начал политическую карьеру, и в 1974 году его избрали в исландский парламент. В 1980 году бывший футболист баллотировался в президенты, но выборы выиграла Вигдис Финнбогадоуттир, которая считается первой демократически избранной женщиной-президентом в мире. В 1983–1987 годах Альберт Гюдмюндссон занимал должности сначала министра финансов, а затем министра промышленности, а после этого создал и возглавил политическую партию, которая прошла в парламент на выборах в 1987 году. Через два года политик получил должность посла Исландии во Франции, которую занимал до 1993 года. В 1994 году Гюдмюндссон скончался.
Валерий Газзаев
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Член сборной СССР нападающий Валерий Газзаев после завершения в середине 1980-х годов карьеры игрока долгое время работал футбольным тренером, в том числе таких команд, как московские «Динамо» и ЦСКА, киевское «Динамо», а также сборной России. На выборах президента в 2012 году Газзаев был доверенным лицом премьер-министра и кандидата Владимира Путина. В 2016 году вступил в партию «Справедливая Россия» и стал депутатом Госдумы, где до сих пор занимает должность заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Дмитрий Аленичев
Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС
Полузащитник Дмитрий Аленичев прославился своими выступлениями за московский «Спартак», португальский «Порту» и сборную России. После завершения футбольной карьеры в 2006 году Аленичев занялся политикой. Он вступил в партию «Единая Россия» и стал советником Бориса Грызлова, который тогда возглавлял высший совет партии. В 2007 году Аленичев стал членом Совета Федерации от Омской области. Эту должность он покинул в 2010 году, после чего занялся тренерской работой.
Авторы: Филипп Алексенко, Сергей Зимин.
Теги: мультимедиа , президент Либерии
Главное
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге Политика
Материалы по теме
Обладатель «Золотого мяча» победил на президентских выборах в Либерии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.