FT узнала о росте активов на фоне обсуждений мирного плана по Украине
Активы, связанные с конфликтом на Украине, выросли после того, как США представили свой план по урегулированию, пишет Financial Times.
В частности, реструктурированные украинские еврооблигации прибавили 5–6% за неделю, выбравшись с проблемных уровней, говорится в статье. Вместе с тем российский рубль укрепился примерно на 3% к доллару и евро после публикации мирного плана. А акции зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже инвестиционной компании, владеющей замороженными российскими акциями, подскочили почти на 50% сразу после появления информации об инициативе Дональда Трампа, но позже они стабилизировались и сейчас остаются более чем на 20% выше цены закрытия 19 ноября.
Аналитики предупреждают, что всплеск может оказаться краткосрочным. По словам экспертов Ninety One, рынок уже реагировал ростом на прежние дипломатические инициативы, но затем откатился из-за отсутствия прогресса между Киевом и Москвой.
Дополнительную поддержку украинским ценным бумагам оказало заявление Международного валютного фонда (МВФ) о готовности выделить Киеву новый пакет помощи на $8 млрд сверх тех $15 млрд, что были предоставлены с 2022 года, отмечает издание. В Минфине Украины считают, что программа поможет покрыть финансовые потребности и ускорит реформы.
Между тем участники рынка продолжают считать ситуацию неопределенной, пишет газета. Инвесторы ожидают, согласует ли ЕС крупный кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных российских активов, что критично важно для закрытия дефицита бюджета Киева в $63 млрд в 2025 году. Российские власти подчеркивали, что действия с активами будут являться воровством, и предупреждали о юридических последствиях.
Акции фонда JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities Plc, владеющего замороженными российскими активами, также выросли и торгуются с премией около 300% к стоимости чистых активов, несмотря на судебные споры с Москвой и неопределенность относительно возврата российских активов.
Ранее Reuters писал, что акции европейских оборонных компаний упали до самого низкого уровня с конца августа, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «работать» над планом США по прекращению конфликта. В частности, индекс акций компаний аэрокосмической и оборонной промышленности снизился на 3,3%.
20 ноября западные СМИ опубликовали мирный план США по Украине, который состоял из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от членства в НАТО. Президент Владимир Путин заявил, что эта инициатива может послужить основой для мирных переговоров.
После консультаций США, ЕС и Украины в Женеве документ сократился до 22 пунктов. Трамп также заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами, но лишь когда мирный план будет на финальной стадии. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель американского лидера для обсуждения промежуточного варианта мирного плана с Путиным.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили