Мирный план по Украине⁠,
0

FT узнала о росте активов на фоне обсуждений мирного плана по Украине

FT: связанные с конфликтом на Украине активы резко выросли из-за мирного плана
Сюжет
Мирный план по Украине
Связанные с украинским конфликтом активы резко выросли после публикации мирного плана США, пишет FT. Речь идет, в частности, об укреплении украинских облигаций и рубле. Аналитики считают, что срыв переговоров откатит ситуацию
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Активы, связанные с конфликтом на Украине, выросли после того, как США представили свой план по урегулированию, пишет Financial Times.

В частности, реструктурированные украинские еврооблигации прибавили 5–6% за неделю, выбравшись с проблемных уровней, говорится в статье. Вместе с тем российский рубль укрепился примерно на 3% к доллару и евро после публикации мирного плана. А акции зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже инвестиционной компании, владеющей замороженными российскими акциями, подскочили почти на 50% сразу после появления информации об инициативе Дональда Трампа, но позже они стабилизировались и сейчас остаются более чем на 20% выше цены закрытия 19 ноября.

Аналитики предупреждают, что всплеск может оказаться краткосрочным. По словам экспертов Ninety One, рынок уже реагировал ростом на прежние дипломатические инициативы, но затем откатился из-за отсутствия прогресса между Киевом и Москвой.

Дополнительную поддержку украинским ценным бумагам оказало заявление Международного валютного фонда (МВФ) о готовности выделить Киеву новый пакет помощи на $8 млрд сверх тех $15 млрд, что были предоставлены с 2022 года, отмечает издание. В Минфине Украины считают, что программа поможет покрыть финансовые потребности и ускорит реформы.

Между тем участники рынка продолжают считать ситуацию неопределенной, пишет газета. Инвесторы ожидают, согласует ли ЕС крупный кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных российских активов, что критично важно для закрытия дефицита бюджета Киева в $63 млрд в 2025 году. Российские власти подчеркивали, что действия с активами будут являться воровством, и предупреждали о юридических последствиях.

Акции фонда JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities Plc, владеющего замороженными российскими активами, также выросли и торгуются с премией около 300% к стоимости чистых активов, несмотря на судебные споры с Москвой и неопределенность относительно возврата российских активов.

Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США
Политика
Завод по производству танковых коробок передач Renk в Аугсбурге, Германия

Ранее Reuters писал, что акции европейских оборонных компаний упали до самого низкого уровня с конца августа, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «работать» над планом США по прекращению конфликта. В частности, индекс акций компаний аэрокосмической и оборонной промышленности снизился на 3,3%.

20 ноября западные СМИ опубликовали мирный план США по Украине, который состоял из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от членства в НАТО. Президент Владимир Путин заявил, что эта инициатива может послужить основой для мирных переговоров.

После консультаций США, ЕС и Украины в Женеве документ сократился до 22 пунктов. Трамп также заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами, но лишь когда мирный план будет на финальной стадии. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель американского лидера для обсуждения промежуточного варианта мирного плана с Путиным.

Теги
Валерия Доброва
мирный план Украина США Акции биржи российские активы
