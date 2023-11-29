Власти Крыма сообщили о взломе интернет-провайдеров «врагом»

О взломе провайдеров сообщил советник главы Крыма Крючков. Со ссылкой на него «Крым 24» пишет, что к этому причастен украинский ЦИПсО. Эту же структуру сегодня обвинили во взломе сайта администрации Донецка

В Крыму «враг» взломал несколько интернет-провайдеров, сообщил в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены», — написал он.

«Крым 24» со ссылкой на Крючкова пишет, что к взлому причастен ЦИПсО — Центр информационно-психологических спецопераций Украины.

В местном телеграм-канале «ЧП / Крым» публикуют видео, на котором житель переключает российские каналы на телевизоре, и по ним транслируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.

РБК направил запрос в пресс-службу Правительства региона и компанию-провайдер IPTV.

29 ноября был взломан сайт администрации Донецка, сообщал глава города Алексей Кулемзин. По его словам, это была «информационная атака ЦИПсО Украины». Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza писали, что до взлома на сайте появилось распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания «почетный гражданин Донецка».

В текущем году в регионах не раз сообщали о взломах эфиров СМИ. В июне власти Краснодарского края и Калининградской области заявили о взломе радиостанций. В краснодарском оперштабе уточняли, что в радиоэфире в Ейске, Анапе, Туапсе и нескольких районов прозвучали «фейковые сообщения», которые распространяли для «запугивания жителей». В прибалтийском регионе неизвестные взломали радиостанцию «Европа Плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент».



В Крыму и Севастополе в марте тоже произошел подобный сбой в работе радиостанций, в эфире транслировали «ложную» информацию, утверждали власти.