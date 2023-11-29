Бербок сочла фатальным падение интереса к конфликту на Украине

Глава МИД Германии отметила, что Украина «исчезает из общественного мнения». Зеленский ранее допускал, что это может произойти из-за начавшегося конфликта Израиля и ХАМАС. Песков утверждал, что украинский лидер «надоел» Западу

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Падение интереса к событиям на Украине фатально, заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок на первой встрече со своими коллегами по Североатлантическому альянсу в рамках Совета НАТО — Украина. Она проходила 28–29 ноября в Брюсселе. Ее слова приводит немецкий МИД в Х (бывший Twitter).

«Взгляд на Украину сейчас исчезает из общественного мнения — это фатально», — сказала она. При этом, указала министр, Россия стала наносить «более жесткие» атаки по инфраструктуре страны, поэтому Западу нужно помочь Украине обеспечить защиту зимой.

Также глава МИДа заявила, что будущее Киева — в Евросоюзе и НАТО. По словам Бербок, работа совета поможет Украине на пути вступления в альянс. «Стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа вооруженных сил занимают центральное место на этом пути», — отметила она. Германия решила внести свой вклад в это, выделив €11,5 млн в целевой фонд совета.

Украина подала заявку в Североатлантический альянс в сентябре прошлого года. О создании Совета Украина — НАТО было объявлено в июле нынешнего года.

В итоговом заявлении после встречи говорилось, что члены блока продолжат поддерживать Украину, она же обязалась проводить демократические реформы и реформы в сфере безопасности. Также на встрече утвердили структуру и программу работы совета на будущий год.

Украинский президент Владимир Зеленский в первой половине октября, после начала войны Израиля и ХАМАС, допускал, что внимание мирового сообщества к конфликту в его стране может снизиться. По его словам, это будет иметь последствия. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — говорил глава государства.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в то же время говорил, что Зеленский недоволен риском сокращения поставок вооружений, которые мог бы дать Запад Украине, поскольку они могут уйти Израилю. Песков назвал положение украинского лидера «достаточно сложным», поскольку он «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». Там задаются вопросом, на что Зеленский тратит их деньги, так как Украина — «оазис коррупции», сказал Песков и предрек, что недовольство президентом будет расти.