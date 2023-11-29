Reuters узнал о получении штатами США миллиардов долларов за помощь Киеву

Администрация США стремится склонить к поддержке Украины скептично настроенных республиканцев за счет доходов от производства оружия, пишет Reuters. Власти России осуждают поставки оружия и техники для ВСУ

Фото: Алина Смутко / Reuters

Некоторые штаты США получили доходы общей суммой $27 млрд за счет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенные американской администрацией в конгрессе США данные.

Инвестиции были направлены в штаты «на закупку боеприпасов и тактических машин». Наибольшие доходы — $2,364 млрд — получил штат Пенсильвания. Согласно документам, в штат поступили значительные инвестиции на создание оружия и боеприпасов.

В Аризону, где компания Raytheon производит ракетные комплексы Patriot, поступило $2,196 млрд. Техас получил $1,45 млрд на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия.

Оставшаяся сумма распределена между производственными предприятиями, расположенными более чем в 20 других штатов.

Reuters отмечает, что таким образом администрация США стремится склонить к поддержке Украины скептично настроенных республиканцев, представляющих упомянутые штаты в конгрессе.

В октябре президент США Джо Байден подчеркнул, что поставки оружия Украине равносильны созданию рабочих мест для американцев. Он отметил, что часть выделенных на помощь Украине денег пойдет американским компаниям на замену оборудования, отправленного за рубеж.

Накануне, 28 ноября, конгрессмен-республиканец от Луизианы, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине находится в числе приоритетных для Вашингтона и что конгресс может одобрить ее до 25 декабря.

Кремль выражал уверенность в том, что американские власти продолжат передавать Киеву снаряжение, несмотря на нынешние трудности. Российская сторона требует прекратить поставлять Украине военную помощь.