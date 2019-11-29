СМИ узнали о запрете Трампу писать в Twitter во время полета в Афганистан

СМИ узнали о запрете Трампу писать в Twitter во время полета в Афганистан

При этом сотрудники пресс-службы публиковали от его имени в Twitter сообщения, чтобы не создавать подозрений о долгом отсутствии в Сети «одержимого» соцсетью президента

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президенту США Дональду Трампу запретили пользоваться мобильным телефоном во время секретной поездки в Афганистан, где глава государства побывал накануне, 28 ноября. Об этом сообщает Politico.

Сотрудники спецслужб конфисковали у всех участников поездки мобильные телефоны и другие устройства, способные издавать сигналы. «Да, даже и у самого президента», — говорится в материале.

При этом сотрудники пресс-службы главы Белого дома сделали так, чтобы сообщения от имени Трампа в Twitter продолжали публиковаться. Это было сделано для того, чтобы следящие за деятельностью Трампа ничего не заподозрили. Как отмечает Politico, в прошлом году произошла ситуация, когда «одержимый Twitter президент» ничего не постил в течение некоторого времени, что дало почву для различных предположений.

Издание сообщает, что журналистам, которые отправились с Трампом в Афганистан, практически до посадки на американской авиационной базе Баграм не говорили о месте визита президента. Они узнали о пункте назначения от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за два часа до прибытия.