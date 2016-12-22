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Глава КамАЗа и доктор Рошаль стали сопредседателями ОНФ
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Глава КамАЗа и доктор Рошаль стали сопредседателями ОНФ
Политика, 13:11
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Глава КамАЗа и доктор Рошаль стали сопредседателями ОНФ
Всего съезд избрал пятерых сопредседателей. Также среди них — глава «Сириуса» Елена Шмелева, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева
Леонид Рошаль (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сопредседателями центрального штаба ОНФ стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Их избрали сопредседателями на съезде ОНФ 29 ноября, передает корреспондент РБК.

По словам собеседника, близкого к штабу ОНФ, была идея сделать сопредседателями тех, кто являлся сопредседателями избирательного штаба Путина — это Шмелева, Когогин и гендиректор Национального исследовательского центра детской гематологии Александр Румянцев. Однако Румянцев не смог приехать по семейным обстоятельствам, поэтому сопредседателем центрального штаба ОНФ предложили стать другому доктору — Леониду Рошалю.

Комиссаров стал сопредседателем, потому что он занимается кадровыми программами, а кадры сейчас важны, пояснил близкий к штабу ОНФ собеседник РБК. Комиссаров курирует программу подготовки управленческого резерва кадров, обучение по которой прошел целый ряд нынешних губернаторов.

Цунаева — представитель волонтерской организации, а государство сейчас уделяет волонтерству много внимания, пояснил РБК собеседник, близкий к штабу ОНФ.

Ранее в ОНФ было три сопредседателя. Однако к настоящему времени из них на этом посту оставался только один человек — вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Александр Бречалов в сентябре был избран главой Удмуртии, а депутат и режиссер Станислав Говорухин умер.

Источники «Коммерсанта» сообщали накануне, что число сопредседателей движения может вырасти до пяти человек, а Тимофеева пост не сохранит.

В новый состав центрального штаба ОНФ, также избранного на съезде, вошли 68 человек вместо прежних 57. В числе новых членов — гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, замгендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, директор «Артека» Алексей Каспржак, первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, который был пресс-секретарем избирательного штаба Путина, певец Денис Майданов, телеведущая Елена Малышева, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Анисимов пока сохранит пост главы исполкома, но позже может уйти, сказали два близких к штабу ОНФ собеседника РБК.

Авторы: Наталья Галимова, Андрей Гатинский, Наталья Демченко.
Теги: Общероссийский народный фронт , «Сириус» , Рошаль
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