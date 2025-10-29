 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бои в фавелах: жители и эксперты о смертоносной операции полиции в Рио

Появились новые кадры операции полиции в Рио-де-Жайнеро против банд

Бои в фавелах: жители и эксперты о смертоносной операции полиции в Рио
Video

В фавелах в Рио-де-Жанейро полиция провела самую смертоносную операцию за последнее время. В рейде, который прошел 28 октября, погибли 130 человек.

«Когда случаются какие-то конфликты в северной части города, многие люди становятся заложниками той ситуации. Это связано с тем, что в Рио, в центральную и южную часть, ведут всего две дороги условно. И люди просто не выезжают и не могут добраться до своей работы. Поэтому я бы сказал, что в южной части города, в туристической, в принципе, все спокойно. Только меньше народа и меньше машин», — рассказал телеканалу РБК очевидец Алексей.

В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек
Общество

  • Как и почему устроены системы безопасности в Бразилии и Рио-де-Жанейро;
  • Какие причины у преступности в фавелах, и почему ее не удается ликвидировать;
  • В чем обвиняют друг друга местные и федеральные власти из-за операции в фавелах;

Об этом — поговорили в эфире телеканала РБК с экспертами.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
