Бои в фавелах: жители и эксперты о смертоносной операции полиции в Рио
В фавелах в Рио-де-Жанейро полиция провела самую смертоносную операцию за последнее время. В рейде, который прошел 28 октября, погибли 130 человек.
«Когда случаются какие-то конфликты в северной части города, многие люди становятся заложниками той ситуации. Это связано с тем, что в Рио, в центральную и южную часть, ведут всего две дороги условно. И люди просто не выезжают и не могут добраться до своей работы. Поэтому я бы сказал, что в южной части города, в туристической, в принципе, все спокойно. Только меньше народа и меньше машин», — рассказал телеканалу РБК очевидец Алексей.
- Как и почему устроены системы безопасности в Бразилии и Рио-де-Жанейро;
- Какие причины у преступности в фавелах, и почему ее не удается ликвидировать;
- В чем обвиняют друг друга местные и федеральные власти из-за операции в фавелах;
Об этом — поговорили в эфире телеканала РБК с экспертами.
