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Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой изображен бельгийский истребитель рядом с российским
Истребитель Су-35 (Фото: BeAirForce / Twitter)

НАТО подняло истребители F-16 для перехвата нескольких российских самолетов над Балтикой. Об этом говорится в сообщении на странице Twitter ВВС Бельгии, самолеты которых задействованы на охране северо-восточных границ альянса.

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.

Когда произошел перехват, не сообщается. На прикрепленной к посту фотографии видны истребители F-16 и Су-35 в небе на небольшом расстоянии друг от друга. В сообщении также говорится, что бельгийские пилоты и наземный персонал «делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В сентябре ВВС Бельгии сообщали о перехвате в небе над Балтийским морем двух российских Ту-160 и двух Су-27. Российское оборонное ведомство тогда сообщало, что это был плановый полет российской авиации над нейтральными водами Балтики.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Бельгия, истребители, Балтика, перехват
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