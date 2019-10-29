Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой изображен бельгийский истребитель рядом с российским

Истребитель Су-35 (Фото: BeAirForce / Twitter)

НАТО подняло истребители F-16 для перехвата нескольких российских самолетов над Балтикой. Об этом говорится в сообщении на странице Twitter ВВС Бельгии, самолеты которых задействованы на охране северо-восточных границ альянса.

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.

Когда произошел перехват, не сообщается. На прикрепленной к посту фотографии видны истребители F-16 и Су-35 в небе на небольшом расстоянии друг от друга. В сообщении также говорится, что бельгийские пилоты и наземный персонал «делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.